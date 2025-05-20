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МВД рассказало о способах мошенничества с аккаунтом "Госуслуг"
МВД рассказало о способах мошенничества с аккаунтом "Госуслуг" - 20.05.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о способах мошенничества с аккаунтом "Госуслуг"
Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:33+0300
2025-05-20T13:33+0300
2025-05-20T13:33+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин. "Через "Госуслуги" невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности". Правоохранители советуют в случае, когда мошенники завладели паролем от "Госуслуг", обратиться в МФЦ и заблокировать доступ для смены пароля. В ведомстве отметили, что самой распространенной мошеннической схемой остаются звонки от "представителей госструктур",
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общество , мвд, мошеннические схемы
Мошенничество, Общество , МВД, мошеннические схемы
МВД рассказало о способах мошенничества с аккаунтом "Госуслуг"
МВД: мошенники, украв аккаунт "Госуслуг", не смогут украсть деньги, но смогут взять кредит
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мошенники, завладев аккаунтом "Госуслуг" жертвы, не смогут похитить деньги или завладеть жильем, но у аферистов появится возможность оформить микрокредит, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин.
"Через "Госуслуги" невозможно завладеть жильем. Невозможно похитить ваши деньги. Максимум, что возможно, это подтвердить кредит в микрофинансовую организацию", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности".
Правоохранители советуют в случае, когда мошенники завладели паролем от "Госуслуг", обратиться в МФЦ и заблокировать доступ для смены пароля.
В ведомстве отметили, что самой распространенной мошеннической схемой остаются звонки от "представителей госструктур",
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