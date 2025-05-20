https://1prime.ru/20250520/moshenniki-857752675.html

МВД рассказало о схемах мошенничества с "Госуслугами"

МВД рассказало о схемах мошенничества с "Госуслугами" - 20.05.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало о схемах мошенничества с "Госуслугами"

Мошенники прикрепляют фейковые документы в аккаунтах "Госуслуг", чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов, сообщил... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:33+0300

2025-05-20T14:33+0300

2025-05-20T14:33+0300

мошенничество

общество

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мошенники прикрепляют фейковые документы в аккаунтах "Госуслуг", чтобы потом убедить потенциальных жертв в том, что те являются спонсорами террористов, сообщил заместитель начальника отдела по противодействию совершенным в сфере компьютерной информации имущественным преступлениям УБК МВД РФ Денис Костин. "На сайте "Госуслуги", на портале есть возможность прикрепить документы... Мошенники используют эту возможность, отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас", - сказал он на круглом столе "Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности". В ведомстве пояснили, что подобная схема направлена на то, чтобы вызвать панику у жертвы и заставить её выполнять требования мошенников. Правоохранители советуют сохранять спокойствие, на портале "Госуслуг" любой человек может закрепить документы. Если пользователь видит новый документ, это то не значит, что он пришел от портала, скорее всего, это мошенники прикрепили несуществующую "доверенность".

https://1prime.ru/20250520/gosuslugi-857739542.html

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общество , москва, мвд