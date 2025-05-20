https://1prime.ru/20250520/moshenniki-857760918.html

Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД

Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД - 20.05.2025, ПРАЙМ

Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД

Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T17:38+0300

2025-05-20T17:38+0300

2025-05-20T17:38+0300

мошенничество

мвд

мошенничество

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно. Но это — ловушка. Всё начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере", - говорится в сообщении. Гражданин звонит и попадает на "специалиста", который подтверждает тревогу, говорит, что данные "пытаются украсть", и предлагает "защитить" их. "Все это — часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250519/kripta-857714015.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошенничество, звонки