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Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД
Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД - 20.05.2025, ПРАЙМ
Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД
Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T17:38+0300
2025-05-20T17:38+0300
2025-05-20T17:38+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно. Но это — ловушка. Всё начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере", - говорится в сообщении. Гражданин звонит и попадает на "специалиста", который подтверждает тревогу, говорит, что данные "пытаются украсть", и предлагает "защитить" их. "Все это — часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы", - заключили в ведомстве.
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мвд, мошенничество, звонки
Мошенничество, МВД, мошенничество, Звонки
Часто мошенники заставляют жертву позвонить самостоятельно, сообщили в МВД
МВД: часто мошенники не звонят сами, а вынуждают позвонить жертву
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно. Но это — ловушка. Всё начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере", - говорится в сообщении.
Гражданин звонит и попадает на "специалиста", который подтверждает тревогу, говорит, что данные "пытаются украсть", и предлагает "защитить" их.
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"Все это — часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы", - заключили в ведомстве.