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В Москве несколько центральных улиц и набережных закроют для проезда - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве несколько центральных улиц и набережных закроют для проезда
В Москве несколько центральных улиц и набережных закроют для проезда - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Москве несколько центральных улиц и набережных закроют для проезда
Несколько центральных улиц и набережных столицы закроют для проезда в связи с проведением полумарафона, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T07:49+0300
2025-05-20T07:49+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Несколько центральных улиц и набережных столицы закроют для проезда в связи с проведением полумарафона, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Двадцать четвертого мая в Москве пройдет полумарафон "Забег.РФ". В связи с этим с 22 по 25 мая в столице закроют для проезда несколько центральных улиц и набережных", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 00.01 22 мая до 06.00 25 мая нельзя будет проехать по участку площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а с 20.00 23 мая до 06.00 25 мая перекроют Москворецкую улицу от Москворецкой набережной до улицы Варварки. С 08.00 23 мая до 05.00 24 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закроют пять полос, оставив одну для каждого направления движения. "Больше всего ограничений будет 24 мая. С 05.00 до 21.00 закроют для проезда Большой Москворецкий мост, а также улицу Варварку на участке от Старой площади до Большого Москворецкого моста и проезд от улицы Ильинки до Варварки", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что с 08.00 до 14.30 движение будет закрыто на Малом Москворецком мосту от Лубочного переулка до Кадашевской набережной, а с 08.00 до 15.00 - на улице Большая Ордынка от Кадашевской набережной до Житной улицы. С 08.00 до 15.30 нельзя будет проехать по Большой Полянке от Погорельского переулка до Житной улицы и по Житной улице от Пятницкой до Мытной. Также будет закрыт участок Мытной улицы при движении в сторону Житной улицы от улицы Коровий Вал до Житной. Кроме того, с 08.00 до 16.00 движение транспорта будет закрыто по участку Садового кольца от дома 20 на Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, а также на дублере внешней стороны Новинского бульвара от Нового Арбата до Смоленской площади, на съезде с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара. Движение на участках будут открывать поэтапно. Также, как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, с 08.30 до 13.30 закроют для движения Смоленскую улицу от Садового кольца до Бородинского моста, а с 09.00 до 13.30 - Смоленскую, Фрунзенскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. С 09.00 до 16.00 движение перекроют в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, с 09:00 до 19:30 - на Кремлевской набережной от Пречистенской набережной до Москворецкой и на Пречистенской набережной от Крымского моста до Кремлевской набережной. С 09.00 до 20.30 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
07:49 20.05.2025
 
В Москве несколько центральных улиц и набережных закроют для проезда

Несколько центральных улиц и набережных Москвы закроют для проезда из-за полумарафона

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Несколько центральных улиц и набережных столицы закроют для проезда в связи с проведением полумарафона, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Двадцать четвертого мая в Москве пройдет полумарафон "Забег.РФ". В связи с этим с 22 по 25 мая в столице закроют для проезда несколько центральных улиц и набережных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 00.01 22 мая до 06.00 25 мая нельзя будет проехать по участку площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, а с 20.00 23 мая до 06.00 25 мая перекроют Москворецкую улицу от Москворецкой набережной до улицы Варварки. С 08.00 23 мая до 05.00 24 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закроют пять полос, оставив одну для каждого направления движения.
"Больше всего ограничений будет 24 мая. С 05.00 до 21.00 закроют для проезда Большой Москворецкий мост, а также улицу Варварку на участке от Старой площади до Большого Москворецкого моста и проезд от улицы Ильинки до Варварки", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что с 08.00 до 14.30 движение будет закрыто на Малом Москворецком мосту от Лубочного переулка до Кадашевской набережной, а с 08.00 до 15.00 - на улице Большая Ордынка от Кадашевской набережной до Житной улицы. С 08.00 до 15.30 нельзя будет проехать по Большой Полянке от Погорельского переулка до Житной улицы и по Житной улице от Пятницкой до Мытной. Также будет закрыт участок Мытной улицы при движении в сторону Житной улицы от улицы Коровий Вал до Житной.
Кроме того, с 08.00 до 16.00 движение транспорта будет закрыто по участку Садового кольца от дома 20 на Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, а также на дублере внешней стороны Новинского бульвара от Нового Арбата до Смоленской площади, на съезде с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара. Движение на участках будут открывать поэтапно.
Также, как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, с 08.30 до 13.30 закроют для движения Смоленскую улицу от Садового кольца до Бородинского моста, а с 09.00 до 13.30 - Смоленскую, Фрунзенскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. С 09.00 до 16.00 движение перекроют в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, с 09:00 до 19:30 - на Кремлевской набережной от Пречистенской набережной до Москворецкой и на Пречистенской набережной от Крымского моста до Кремлевской набережной. С 09.00 до 20.30 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.
 
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