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В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками

В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками - 20.05.2025, ПРАЙМ

В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками

Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:45+0300

2025-05-20T11:45+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."Мои коллеги из оперативных подразделений МВД России и ФСБ России, сотрудники территориальных подразделений полиции и следователи Следственного департамента МВД России пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги", - написала она в Telegram-канале.По данным следствия, работники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки для сообщников по криминальному бизнесу. Кроме того, установлены сотрудники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за наркотики.На территории восьми регионов полицейскими одновременно проведено 28 обысков в жилищах и коммерческих помещениях, которые использовали подозреваемые. Изъята компьютерная техника, документы.Семи задержанным предъявлено обвинение по статьям о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотических средств и об организации преступного сообщества или участия в нем. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.

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бизнес, россия, москва, мвд, фсб