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В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками - 20.05.2025, ПРАЙМ
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:45+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."Мои коллеги из оперативных подразделений МВД России и ФСБ России, сотрудники территориальных подразделений полиции и следователи Следственного департамента МВД России пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги", - написала она в Telegram-канале.По данным следствия, работники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки для сообщников по криминальному бизнесу. Кроме того, установлены сотрудники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за наркотики.На территории восьми регионов полицейскими одновременно проведено 28 обысков в жилищах и коммерческих помещениях, которые использовали подозреваемые. Изъята компьютерная техника, документы.Семи задержанным предъявлено обвинение по статьям о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотических средств и об организации преступного сообщества или участия в нем. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
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бизнес, россия, москва, мвд, фсб
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МВД, ФСБ
11:45 20.05.2025 (обновлено: 11:59 20.05.2025)
 
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками

МВД: в России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из оперативных подразделений МВД России и ФСБ России, сотрудники территориальных подразделений полиции и следователи Следственного департамента МВД России пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги", - написала она в Telegram-канале.
По данным следствия, работники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки для сообщников по криминальному бизнесу. Кроме того, установлены сотрудники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за наркотики.
На территории восьми регионов полицейскими одновременно проведено 28 обысков в жилищах и коммерческих помещениях, которые использовали подозреваемые. Изъята компьютерная техника, документы.
Семи задержанным предъявлено обвинение по статьям о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотических средств и об организации преступного сообщества или участия в нем. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
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