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МВФ начал очередной пересмотр программы расширенного финансирования Украины

МВФ начал очередной пересмотр программы расширенного финансирования Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ

МВФ начал очередной пересмотр программы расширенного финансирования Украины

Международный валютный фонд начал переговоры в Киеве относительно восьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), по итогам которого Украина... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:39+0300

2025-05-20T11:39+0300

2025-05-20T11:39+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Международный валютный фонд начал переговоры в Киеве относительно восьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), по итогам которого Украина может получить 487 миллионов долларов, сообщила постоянный представитель МВФ на Украине Пришила Тофано. В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. "Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра программы расширенного финансирования", - приводит слова Тофано украинское издание "Экономическая правда". По информации издания, в случае положительного пересмотра программы финансирования, Украина может получить 487 миллионов долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

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финансы, украина, киев, москва, мвф