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Россия увеличила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода
Россия увеличила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода
Россия в апреле увеличила экспорт мяса в Китай до максимальных с октября прошлого года 63 миллионов долларов, войдя в десятку основных поставщиков, следует из... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:37+0300
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2025-05-20T13:37+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила экспорт мяса в Китай до максимальных с октября прошлого года 63 миллионов долларов, войдя в десятку основных поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. За год поставки российского мяса выросли в 1,6 раза, а за месяц - на 14%. Главным образом компании поставляли на китайский рынок мясо птицы - на 42,8 миллиона долларов против 35,4 миллиона месяцем ранее. Продажи субпродуктов из мяса крупного рогатого скота выросли на четверть и составили 6,8 миллиона долларов. В то же время поставки свинины сократились до 4,8 миллиона долларов с 5,4 миллиона в марте, а мяса крупного рогатого скота - до 8,6 миллиона с 9,3 миллиона. Россия в апреле была восьмой среди крупнейших поставщиков мяса на китайский рынок, поднявшись за год с девятого места. Лидерами были Бразилия (594,7 миллиона долларов), США (238,4 миллиона) и Австралия (201,6 миллиона). В целом за четыре месяца с начала текущего года экспорт мяса в Поднебесную составил почти 222 миллиона долларов против 142 миллионов годом ранее. С начала года Россия также является восьмым основным поставщиком мяса в Китай с долей в 3%.
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россия, китай, экспорт, мясо
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, экспорт, мясо
Россия увеличила экспорт мяса в Китай до максимума за полгода
Россия в апреле нарастила экспорт мяса в Китай до максимальных 63 миллионов долларов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила экспорт мяса в Китай до максимальных с октября прошлого года 63 миллионов долларов, войдя в десятку основных поставщиков, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
За год поставки российского мяса выросли в 1,6 раза, а за месяц - на 14%.
Главным образом компании поставляли на китайский рынок мясо птицы - на 42,8 миллиона долларов против 35,4 миллиона месяцем ранее. Продажи субпродуктов из мяса крупного рогатого скота выросли на четверть и составили 6,8 миллиона долларов. В то же время поставки свинины сократились до 4,8 миллиона долларов с 5,4 миллиона в марте, а мяса крупного рогатого скота - до 8,6 миллиона с 9,3 миллиона.
Россия в апреле была восьмой среди крупнейших поставщиков мяса на китайский рынок, поднявшись за год с девятого места. Лидерами были Бразилия (594,7 миллиона долларов), США (238,4 миллиона) и Австралия (201,6 миллиона).
В целом за четыре месяца с начала текущего года экспорт мяса в Поднебесную составил почти 222 миллиона долларов против 142 миллионов годом ранее. С начала года Россия также является восьмым основным поставщиком мяса в Китай с долей в 3%.
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