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Набиуллина рассказала о состоянии российских компаний - 20.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина рассказала о состоянии российских компаний
Набиуллина рассказала о состоянии российских компаний - 20.05.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о состоянии российских компаний
Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:08+0300
2025-05-20T11:08+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита". "В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний. И речь скорее идет не о убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами", - сказала она. Набиуллина отметила, что ставка по кредитам влияет на финансовое состояние предприятий, но нужно понимать степень этого влияния и "сравнять ее с другими факторами". "Вот я не раз говорю, хочу тоже в этой аудитории сказать: все-таки, когда вы смотрите на финансовое состояние заемщиков, предприятий, очень большой рост издержек по другим направлениям, нежели обслуживание кредита, а именно - рост оплаты труда, рост стоимости материалов, компонентов. А это прямое следствие высокой инфляции, с которой мы боремся ключевой ставкой", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
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финансы, банки, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
11:08 20.05.2025
 
Набиуллина рассказала о состоянии российских компаний

Глава ЦБ Набиуллина: состояние большинства российских компаний устойчивое

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанк%Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции в Москве
%Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции в Москве
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита".
"В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний. И речь скорее идет не о убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами", - сказала она.
Набиуллина отметила, что ставка по кредитам влияет на финансовое состояние предприятий, но нужно понимать степень этого влияния и "сравнять ее с другими факторами".
"Вот я не раз говорю, хочу тоже в этой аудитории сказать: все-таки, когда вы смотрите на финансовое состояние заемщиков, предприятий, очень большой рост издержек по другим направлениям, нежели обслуживание кредита, а именно - рост оплаты труда, рост стоимости материалов, компонентов. А это прямое следствие высокой инфляции, с которой мы боремся ключевой ставкой", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
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ЭкономикаФинансыБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
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