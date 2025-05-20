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ЦБ отметил большой потенциал цифрового рубля в трансграничных платежах
ЦБ отметил большой потенциал цифрового рубля в трансграничных платежах - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил большой потенциал цифрового рубля в трансграничных платежах
Банк России в рамках тестирования видит большую потенциальную востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:44+0300
2025-05-20T12:44+0300
2025-05-20T12:44+0300
экономика
финансы
россия
эльвира набиуллина
антон силуанов
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России в рамках тестирования видит большую потенциальную востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы по результатам пилота видим гораздо большую потенциальную востребованность в новой форме рубля не столько в розничных платежах, а в смарт-контрактах, в оптовом звене, и конечно, в "трансгране", будем делать фокус на эту часть", - сказала она в рамках Альфа-саммита. В феврале Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, банк россии, цифровой рубль
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
ЦБ отметил большой потенциал цифрового рубля в трансграничных платежах
Набиуллина: ЦБ видит большую востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Банк России в рамках тестирования видит большую потенциальную востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Сейчас мы по результатам пилота видим гораздо большую потенциальную востребованность в новой форме рубля не столько в розничных платежах, а в смарт-контрактах, в оптовом звене, и конечно, в "трансгране", будем делать фокус на эту часть", - сказала она в рамках Альфа-саммита.
В феврале Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.
ЦБ рассчитывает добиться цели по инфляции без кредитного сжатия