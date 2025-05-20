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"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке
НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T22:59+0300
2025-05-20T23:00+0300
политика
нато
расширение
преступления
интервенции
россия
оценка
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об этом на свой странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик."НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века", - отметил эксперт. При этом он отметил, что Североатлантический альянс десятилетиями расширяется к границам Российской Федерации и вдоль них.Берлетик подчеркнул, что все попытки выдать ответные действия Российской Федерации на приближение Североатлантического альянса к ее границам за главную угрозу миру свидетельствуют либо о полной неадекватности утверждающих, либо об их преднамеренной лжи. НАТО ответственна за многие военные интервенции, которые осуществлялись за пределами государств-участников альянса, заключил эксперт.
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нато, расширение, преступления, интервенции, россия, оценка
Политика, НАТО, расширение, преступления, интервенции, РОССИЯ, оценка
22:59 20.05.2025 (обновлено: 23:00 20.05.2025)
 
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке

Берлетик: НАТО ответственна за развязывание многих конфликтов в XXI веке

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об этом на свой странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик.
"НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века", - отметил эксперт.
При этом он отметил, что Североатлантический альянс десятилетиями расширяется к границам Российской Федерации и вдоль них.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО
16 мая, 13:06
Берлетик подчеркнул, что все попытки выдать ответные действия Российской Федерации на приближение Североатлантического альянса к ее границам за главную угрозу миру свидетельствуют либо о полной неадекватности утверждающих, либо об их преднамеренной лжи. НАТО ответственна за многие военные интервенции, которые осуществлялись за пределами государств-участников альянса, заключил эксперт.
 
ПолитикаНАТОрасширениепреступленияинтервенцииРОССИЯоценка
 
 
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