https://1prime.ru/20250520/nato-857766862.html

"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке

"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке

НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T22:59+0300

2025-05-20T22:59+0300

2025-05-20T23:00+0300

политика

нато

расширение

преступления

интервенции

россия

оценка

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об этом на свой странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик."НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века", - отметил эксперт. При этом он отметил, что Североатлантический альянс десятилетиями расширяется к границам Российской Федерации и вдоль них.Берлетик подчеркнул, что все попытки выдать ответные действия Российской Федерации на приближение Североатлантического альянса к ее границам за главную угрозу миру свидетельствуют либо о полной неадекватности утверждающих, либо об их преднамеренной лжи. НАТО ответственна за многие военные интервенции, которые осуществлялись за пределами государств-участников альянса, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250516/nato-857642056.html

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нато, расширение, преступления, интервенции, россия, оценка