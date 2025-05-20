https://1prime.ru/20250520/nato-857766862.html
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке
НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T22:59+0300
2025-05-20T22:59+0300
2025-05-20T23:00+0300
политика
нато
расширение
преступления
интервенции
россия
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об этом на свой странице в социальной сети X написал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик."НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века", - отметил эксперт. При этом он отметил, что Североатлантический альянс десятилетиями расширяется к границам Российской Федерации и вдоль них.Берлетик подчеркнул, что все попытки выдать ответные действия Российской Федерации на приближение Североатлантического альянса к ее границам за главную угрозу миру свидетельствуют либо о полной неадекватности утверждающих, либо об их преднамеренной лжи. НАТО ответственна за многие военные интервенции, которые осуществлялись за пределами государств-участников альянса, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250516/nato-857642056.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, расширение, преступления, интервенции, россия, оценка
Политика, НАТО, расширение, преступления, интервенции, РОССИЯ, оценка
"Против человечества". В США заговорили о преступлениях НАТО в XXI веке
Берлетик: НАТО ответственна за развязывание многих конфликтов в XXI веке
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ.
НАТО виновата в самых страшных преступлениях против человечества в XXI веке. Североатлантический альянс - главный причина нестабильности и многих конфликтов. Об этом на свой странице в социальной сети X
написал военный эксперт, офицер Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Брайан Берлетик.
"НАТО виновна в самых страшных преступлениях против человечества XXI века", - отметил эксперт.
При этом он отметил, что Североатлантический альянс десятилетиями расширяется к границам Российской Федерации и вдоль них.
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении партнерства России с НАТО
Берлетик подчеркнул, что все попытки выдать ответные действия Российской Федерации на приближение Североатлантического альянса к ее границам за главную угрозу миру свидетельствуют либо о полной неадекватности утверждающих, либо об их преднамеренной лжи. НАТО ответственна за многие военные интервенции, которые осуществлялись за пределами государств-участников альянса, заключил эксперт.