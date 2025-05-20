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Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады - 20.05.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T01:01+0300
2025-05-20T01:01+0300
общество
экономика
мировая экономика
израиль
газа
великобритания
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в одностороннем порядке признать палестинское государство, заявив, что это станет наградой за палестинский террор и повлечет новые нападения на еврейское государство. "Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание прежде, чем террористы (палестинского движения - ред.) ХАМАС на нашей границе будут уничтожены, и требуя создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября (2023 года - ред.), одновременно провоцируя новые подобные зверства", - заявил Нетаньяху в социальной сети X. Премьер напомнил, что нынешняя война началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики напали на южные поселения Израиля, убили 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, а также взяли в плен более 250 заложников. "Израиль принимает видение президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни одна страна не может согласиться на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, не согласится", - добавил Нетаньяху. В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут "конкретные меры" против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство. Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
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общество , мировая экономика, израиль, газа, великобритания, биньямин нетаньяху
Общество , Экономика, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Газа, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Биньямин Нетаньяху
01:01 20.05.2025
 
Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады

Нетаньяху раскритиковал Лондон, Францию и Канаду за требование признать Газу

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Великобритании, Франции и Канады за их требование о прекращении операции в секторе Газа и планы в одностороннем порядке признать палестинское государство, заявив, что это станет наградой за палестинский террор и повлечет новые нападения на еврейское государство.
"Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за свое выживание прежде, чем террористы (палестинского движения - ред.) ХАМАС на нашей границе будут уничтожены, и требуя создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября (2023 года - ред.), одновременно провоцируя новые подобные зверства", - заявил Нетаньяху в социальной сети X.
Премьер напомнил, что нынешняя война началась 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики напали на южные поселения Израиля, убили 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами, а также взяли в плен более 250 заложников.
"Израиль принимает видение президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни одна страна не может согласиться на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, не согласится", - добавил Нетаньяху.
В понедельник власти Великобритании, Франции и Канады заявили, что примут "конкретные меры" против Израиля в том случае, если он не прекратит новое военное наступление в секторе Газа и не снимет ограничения на гуманитарную помощь. Эти страны также выступили против любых попыток расширения еврейских поселений на Западном берегу, пригрозив Израилю введением адресных санкций. В заявлении также говорится о решимости правительств этих стран признать палестинское государство.
Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаИЗРАИЛЬГазаВЕЛИКОБРИТАНИЯБиньямин Нетаньяху
 
 
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