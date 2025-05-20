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ОАК отчиталась об увеличении чистого убытка более чем в три раза
ОАК отчиталась об увеличении чистого убытка более чем в три раза - 20.05.2025, ПРАЙМ
ОАК отчиталась об увеличении чистого убытка более чем в три раза
Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ за первый квартал 2025 года составил 2,95 миллиарда рублей, увеличившись в 3,33 раза по... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T22:01+0300
2025-05-20T22:01+0300
2025-05-20T22:26+0300
экономика
оак
чистый убыток
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ за первый квартал 2025 года составил 2,95 миллиарда рублей, увеличившись в 3,33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Выручка уменьшилась на 41,8% - до 17,26 миллиарда рублей, а валовая прибыль - на 82,4%, до 1,38 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на 31 марта этого года выросли до 678,712 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря прошлого года, краткосрочные выросли до 887,835 миллиарда рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец прошлого года.
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оак, чистый убыток, отчетность по рсбу
Экономика, ОАК, чистый убыток, отчетность по РСБУ
ОАК отчиталась об увеличении чистого убытка более чем в три раза
Отчет: чистый убыток ОАК в I квартале увеличился в 3,33 раза, до 2,95 млрд руб
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по РСБУ за первый квартал 2025 года составил 2,95 миллиарда рублей, увеличившись в 3,33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка уменьшилась на 41,8% - до 17,26 миллиарда рублей, а валовая прибыль - на 82,4%, до 1,38 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства на 31 марта этого года выросли до 678,712 миллиарда рублей с 657,156 миллиарда рублей на 31 декабря прошлого года, краткосрочные выросли до 887,835 миллиарда рублей с 875,866 миллиарда рублей на конец прошлого года.