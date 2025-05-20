Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/opros-857731518.html
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых - 20.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых
Чуть менее четверти россиян (22%) планируют потратить на летний отдых в этом году более 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования сервисов... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T03:41+0300
2025-05-20T03:41+0300
бизнес
туризм
экономика
краснодарский край
санкт-петербург
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857731518.jpg?1747701682
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чуть менее четверти россиян (22%) планируют потратить на летний отдых в этом году более 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования сервисов Headhunter и "Островок", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Планируемые затраты россиян на отпуск заметно разнятся: 22% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, столько же респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 13% закладывают 20-40 тысяч и 40-60 тысяч рублей, 10% – 60-80 тысяч рублей, а 11% – 80-100 тысяч рублей", - говорится в данных. При этом 9% участников опроса планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей. Согласно исследованию, наиболее популярные месяцы для отдыха в этом году - август (51%) и июль (49%). Высокую долю занимает сентябрь (34%) с бархатным сезоном, меньшим количеством туристов и более низкими ценами. Отдохнуть в мае предпочли 21%, а в октябре - 18%. "Среди российских направлений, где россияне чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край (19% бронирований), Санкт-Петербург (13%) и Алтайский край (10%). Зарубежные направления возглавляют Турция и Абхазия (по 15%), Таиланд (11%). Также в топе оказались Белоруссия (9%), Италия (8%), Китай (7%) и Вьетнам (5%)", - уточнили в данных. Пляжный отдых выбирает почти половина респондентов - 49%. На втором месте по популярности активный отдых (44%). Замыкает тройку лидеров отдых в спа-отелях и санаторных курортах, их предпочитает каждый третий россиянин (29%). Следом идут экскурсионные туры (28%) и отдых дома или на даче (27%). В опросе, который проводился с 15 по 30 апреля, поучаствовали 2885 российских соискателей.
краснодарский край
санкт-петербург
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, краснодарский край, санкт-петербург, турция
Бизнес, Туризм, Экономика, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРЦИЯ
03:41 20.05.2025
 
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых

Headhunter: 22% россиян планируют потратить на летний отдых более 100 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чуть менее четверти россиян (22%) планируют потратить на летний отдых в этом году более 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования сервисов Headhunter и "Островок", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Планируемые затраты россиян на отпуск заметно разнятся: 22% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, столько же респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 13% закладывают 20-40 тысяч и 40-60 тысяч рублей, 10% – 60-80 тысяч рублей, а 11% – 80-100 тысяч рублей", - говорится в данных.
При этом 9% участников опроса планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей.
Согласно исследованию, наиболее популярные месяцы для отдыха в этом году - август (51%) и июль (49%). Высокую долю занимает сентябрь (34%) с бархатным сезоном, меньшим количеством туристов и более низкими ценами. Отдохнуть в мае предпочли 21%, а в октябре - 18%.
"Среди российских направлений, где россияне чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край (19% бронирований), Санкт-Петербург (13%) и Алтайский край (10%). Зарубежные направления возглавляют Турция и Абхазия (по 15%), Таиланд (11%). Также в топе оказались Белоруссия (9%), Италия (8%), Китай (7%) и Вьетнам (5%)", - уточнили в данных.
Пляжный отдых выбирает почти половина респондентов - 49%. На втором месте по популярности активный отдых (44%). Замыкает тройку лидеров отдых в спа-отелях и санаторных курортах, их предпочитает каждый третий россиянин (29%). Следом идут экскурсионные туры (28%) и отдых дома или на даче (27%).
В опросе, который проводился с 15 по 30 апреля, поучаствовали 2885 российских соискателей.
 
ЭкономикаБизнесТуризмКраснодарский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала