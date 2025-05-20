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Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых

Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых - 20.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на летний отдых

Чуть менее четверти россиян (22%) планируют потратить на летний отдых в этом году более 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования сервисов... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T03:41+0300

2025-05-20T03:41+0300

2025-05-20T03:41+0300

бизнес

туризм

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краснодарский край

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чуть менее четверти россиян (22%) планируют потратить на летний отдых в этом году более 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования сервисов Headhunter и "Островок", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Планируемые затраты россиян на отпуск заметно разнятся: 22% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, столько же респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 13% закладывают 20-40 тысяч и 40-60 тысяч рублей, 10% – 60-80 тысяч рублей, а 11% – 80-100 тысяч рублей", - говорится в данных. При этом 9% участников опроса планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей. Согласно исследованию, наиболее популярные месяцы для отдыха в этом году - август (51%) и июль (49%). Высокую долю занимает сентябрь (34%) с бархатным сезоном, меньшим количеством туристов и более низкими ценами. Отдохнуть в мае предпочли 21%, а в октябре - 18%. "Среди российских направлений, где россияне чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край (19% бронирований), Санкт-Петербург (13%) и Алтайский край (10%). Зарубежные направления возглавляют Турция и Абхазия (по 15%), Таиланд (11%). Также в топе оказались Белоруссия (9%), Италия (8%), Китай (7%) и Вьетнам (5%)", - уточнили в данных. Пляжный отдых выбирает почти половина респондентов - 49%. На втором месте по популярности активный отдых (44%). Замыкает тройку лидеров отдых в спа-отелях и санаторных курортах, их предпочитает каждый третий россиянин (29%). Следом идут экскурсионные туры (28%) и отдых дома или на даче (27%). В опросе, который проводился с 15 по 30 апреля, поучаствовали 2885 российских соискателей.

краснодарский край

санкт-петербург

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бизнес, туризм, краснодарский край, санкт-петербург, турция