https://1prime.ru/20250520/opros-857734061.html

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег - 20.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:40+0300

2025-05-20T07:40+0300

2025-05-20T07:40+0300

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857734061.jpg?1747716018

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег", - говорится в исследовании. Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег. Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников. В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество