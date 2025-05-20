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Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег - 20.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег
Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T07:40+0300
2025-05-20T07:40+0300
общество
экономика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег", - говорится в исследовании. Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег. Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников. В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество
Общество , Экономика
07:40 20.05.2025
 
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

"Работа.ру": треть россиян получают меньше, чем их коллеги на аналогичных должностях

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег", - говорится в исследовании.
Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег.
Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников.
В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
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