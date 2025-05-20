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В ТПП назвали экономические отношения России и Индонезии лучшими за 10 лет

В ТПП назвали экономические отношения России и Индонезии лучшими за 10 лет - 20.05.2025, ПРАЙМ

В ТПП назвали экономические отношения России и Индонезии лучшими за 10 лет

Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T09:09+0300

2025-05-20T09:09+0300

2025-05-20T09:09+0300

экономика

россия

индонезия

джакарта

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ДЖАКАРТА, 20 мар - ПРАЙМ. Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам. Сегодня в Джакарте при поддержке Торгового представительства РФ состоялся бизнес-форум "Республика Индонезия - Свердловская область: индустриальное сотрудничество. Вызовы и перспективы". Бизнес-делегация уральских предпринимателей предложила индонезийским партнерам возможности для сотрудничества, а также пригласила принять участие в выставке "Иннопром". "Отношения России и Индонезии сейчас лучше, чем когда-либо. Я испытал это на себе. Я уже более 10 лет работаю в индонезийско-российском комитете при Торговой палате. И вот уже 8 лет я являюсь его председателем. И все, что я вижу в данный момент в плане наших экономических связей, - это только самое лучшее", - отметил Дидит Ратам на полях форума. По его словам, особый позитивный сдвиг в отношениях стал заметен после избрания президентом Индонезии Прабово Субианто. Дидит Ратам также назвал перспективными возможности сотрудничества Индонезии и Свердловской области. "Свердловская область гордится своей промышленностью. А промышленность - это часть того, что мы хотим сделать в плане внедрения новых технологий в Индонезии. Судя по моим беседам с некоторыми компаниями, они открыты для обсуждения частичного переноса производств в Индонезию, передачи технологий. Мы это приветствуем", - отметил собеседник агентства.

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россия, индонезия, джакарта