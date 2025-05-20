https://1prime.ru/20250520/overbuking-857742784.html

Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга

Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга - 20.05.2025, ПРАЙМ

Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга

Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T11:26+0300

2025-05-20T11:26+0300

2025-05-20T11:26+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил заместитель министра Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме. "Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает в том числе ведение овербукинга. Причем сейчас идет обсуждение, и базовые принципы, которые мы сейчас для себя ставим в качестве приоритета, может быть, это не всегда будет нравиться авиакомпаниям, но это забота о пассажире, это высокий уровень обслуживания пассажира, это информирование на каждом этапе бронирования, это обязательное предоставление компенсаций, и самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только для рейсов, летающих не реже, чем два раз в сутки. Возможно, что цифра будет больше", - сообщил Зверев.

https://1prime.ru/20250213/mintrans-854905982.html

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бизнес, россия