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Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга
Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга - 20.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга
Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T11:26+0300
2025-05-20T11:26+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил заместитель министра Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме. "Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает в том числе ведение овербукинга. Причем сейчас идет обсуждение, и базовые принципы, которые мы сейчас для себя ставим в качестве приоритета, может быть, это не всегда будет нравиться авиакомпаниям, но это забота о пассажире, это высокий уровень обслуживания пассажира, это информирование на каждом этапе бронирования, это обязательное предоставление компенсаций, и самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только для рейсов, летающих не реже, чем два раз в сутки. Возможно, что цифра будет больше", - сообщил Зверев.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:26 20.05.2025
 
Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга

Минтранс обсуждает применение овербукинга на рейсах минимум 2 раза в сутки

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© flickr.com / clidstrom
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил заместитель министра Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
"Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает в том числе ведение овербукинга. Причем сейчас идет обсуждение, и базовые принципы, которые мы сейчас для себя ставим в качестве приоритета, может быть, это не всегда будет нравиться авиакомпаниям, но это забота о пассажире, это высокий уровень обслуживания пассажира, это информирование на каждом этапе бронирования, это обязательное предоставление компенсаций, и самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только для рейсов, летающих не реже, чем два раз в сутки. Возможно, что цифра будет больше", - сообщил Зверев.
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