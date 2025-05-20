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"Новый этап". Разговор Путина и Трампа привел Европу к неожиданному выводу

"Новый этап". Разговор Путина и Трампа привел Европу к неожиданному выводу - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Новый этап". Разговор Путина и Трампа привел Европу к неожиданному выводу

Телефонный разговор президентов России и США говорит о начале нового этапа разрядки между сверхдержавами, утверждается в публикации итальянского издания... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T20:57+0300

2025-05-20T20:57+0300

2025-05-20T20:58+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США говорит о начале нового этапа разрядки между сверхдержавами, утверждается в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico."Телефонный разговор (президентов РФ и США - прим. ред.) подтверждает новый этап примирения и разрядки между двумя сверхдержавами", говорится в статье. При этом авторы материала подчеркивают, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп этими переговорами "послали мощный сигнал европейским лидерам и (Владимиру - прим. ред.) Зеленскому", считающим российского президента врагом.Вместе с тем в статье отмечается, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на главу киевского режима, чтобы принудить его к переговорам с Россией, тогда как в отношении самой России использовать инструменты давления они не собираются.Телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел накануне вечером. ОН продлился более двух часов. По итогам переговоров президент РФ заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, который в том числе включает и прекращение огня.

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владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, экспертное мнение