https://1prime.ru/20250520/peskov-857730620.html

Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины

Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины

добавлены подробности | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T02:19+0300

2025-05-20T02:19+0300

2025-05-20T02:19+0300

россия

экономика

мировая экономика

рф

украина

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857730620.jpg?1747696793

добавлены подробности СОЧИ, 20 мая - ПРАЙМ. Сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. "Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках подготовки меморандума. Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, украина, дмитрий песков, владимир путин