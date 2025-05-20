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Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины
добавлены подробности | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:19+0300
2025-05-20T02:19+0300
2025-05-20T02:19+0300
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добавлены подробности
СОЧИ, 20 мая - ПРАЙМ. Сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках подготовки меморандума.
Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.
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Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины
Песков: сроков подготовки меморандума России и Украины нет и быть не может
СОЧИ, 20 мая - ПРАЙМ. Сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках подготовки меморандума.
Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.