Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250520/peskov-857730620.html
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины - 20.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины
добавлены подробности | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:19+0300
2025-05-20T02:19+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857730620.jpg?1747696793
добавлены подробности СОЧИ, 20 мая - ПРАЙМ. Сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. "Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках подготовки меморандума. Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, украина, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
02:19 20.05.2025
 
Песков прокомментировал сроки подготовки меморандума России и Украины

Песков: сроков подготовки меморандума России и Украины нет и быть не может

Читать Прайм в
Дзен Telegram
добавлены подробности
СОЧИ, 20 мая - ПРАЙМ. Сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках подготовки меморандума.
Представитель Кремля отметил, что и с российской стороны, и с украинской будут формулироваться свои проекты документов, которыми стороны обменяются, а затем предстоят сложные контакты по выработке единого текста.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала