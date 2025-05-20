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Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - 20.05.2025, ПРАЙМ
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:24+0300
2025-05-20T14:24+0300
вооружения
украина
чехия
денис шмыгаль
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид рф
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. "Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина. Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, чехия, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф, f-16
Вооружения, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, F-16
14:24 20.05.2025
 
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16

Шмыгаль: Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке пилотов F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкМалозаметный летательный аппарат F-16
Малозаметный летательный аппарат F-16 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины.
"Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина.
Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной
14:19
 
ВооруженияУКРАИНАЧЕХИЯДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМИД РФF-16
 
 
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