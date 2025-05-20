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Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16

Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - 20.05.2025, ПРАЙМ

Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:24+0300

2025-05-20T14:24+0300

2025-05-20T14:24+0300

вооружения

украина

чехия

денис шмыгаль

владимир зеленский

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нато

мид рф

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. "Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина. Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, чехия, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф, f-16