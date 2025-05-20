https://1prime.ru/20250520/piloty-857751977.html
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - 20.05.2025, ПРАЙМ
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:24+0300
2025-05-20T14:24+0300
2025-05-20T14:24+0300
вооружения
украина
чехия
денис шмыгаль
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид рф
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/05/842000533_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_95dd0625f84e0bd32012be1908dbbdc0.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. "Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина. Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250520/rossiya-857751712.html
украина
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/05/842000533_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_47c74a4cdb31a10ec663fd193c35a769.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, чехия, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф, f-16
Вооружения, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, F-16
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Шмыгаль: Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке пилотов F-16
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины.
"Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина.
Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной