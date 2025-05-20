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Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи Украине
Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи Украине - 20.05.2025, ПРАЙМ
Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи Украине
Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T18:29+0300
2025-05-20T18:29+0300
вооружения
марко рубио
военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам Сената. "Но решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в конгресс", - подчеркнул глава американской дипломатии. Он отметил, что украинский конфликт отвлекает внимание США и других стран Запада от потенциально более серьёзного противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе", — добавил Рубио.
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марко рубио, военная помощь украине
Вооружения, Марко Рубио, военная помощь Украине
18:29 20.05.2025
 
Рубио сделал заявление о новых пакетах военной помощи Украине

Рубио: новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам Сената.
"Но решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в конгресс", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Он отметил, что украинский конфликт отвлекает внимание США и других стран Запада от потенциально более серьёзного противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
"Хочу оставить секретом". Запад гадает, откажутся ли США от помощи Украине
3 мая, 14:14
"Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе", — добавил Рубио.
 
ВооруженияМарко Рубиовоенная помощь Украине
 
 
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