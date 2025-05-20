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Трамп сообщил, во сколько обойдется новая система ПРО США "Золотой купол" - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп сообщил, во сколько обойдется новая система ПРО США "Золотой купол"
Трамп сообщил, во сколько обойдется новая система ПРО США "Золотой купол" - 20.05.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, во сколько обойдется новая система ПРО США "Золотой купол"
Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T23:16+0300
2025-05-20T23:45+0300
вооружения
дональд трамп
про "золотой купол"
стоимость
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока."Речь идет о 175 миллиардах долларов общей стоимости, когда все будет завершено ... Проект "Золотого купола" будет интегрироваться с нашими существующими возможностями обороны и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока полномочий", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.Президент США отметил, что создаваемая ПРО "Золотой купол" нужна Штатам для выживания."Это очень важно для успеха и даже выживания нашей страны", - сказал глава государства.Также он сообщил, что ПРО "Золотой купол" будет включать наземные, морские и космические системы."Мы выбрали архитектуру для этой системы, которая станет произведением искусства", - сказал Трамп.По его словам, "технологии следующего поколения будут размещены на суше, на море и в космосе". На орбите появятся "сенсоры и перехватчики", - добавил Трамп.Вместе с тем он заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе."Мы не говорили об этом, но в подходящее время мы это сделаем", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
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дональд трамп, про "золотой купол", стоимость
Вооружения, Дональд Трамп, ПРО "Золотой купол", стоимость
23:16 20.05.2025 (обновлено: 23:45 20.05.2025)
 
Трамп сообщил, во сколько обойдется новая система ПРО США "Золотой купол"

Трамп: новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется примерно в $175 млрд

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока.
"Речь идет о 175 миллиардах долларов общей стоимости, когда все будет завершено ... Проект "Золотого купола" будет интегрироваться с нашими существующими возможностями обороны и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока полномочий", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
Президент США отметил, что создаваемая ПРО "Золотой купол" нужна Штатам для выживания.
"Это очень важно для успеха и даже выживания нашей страны", - сказал глава государства.
Также он сообщил, что ПРО "Золотой купол" будет включать наземные, морские и космические системы.
"Мы выбрали архитектуру для этой системы, которая станет произведением искусства", - сказал Трамп.
По его словам, "технологии следующего поколения будут размещены на суше, на море и в космосе". На орбите появятся "сенсоры и перехватчики", - добавил Трамп.
Вместе с тем он заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.
"Мы не говорили об этом, но в подходящее время мы это сделаем", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
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