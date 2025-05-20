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Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье выросли в несколько раз - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье выросли в несколько раз
Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье выросли в несколько раз - 20.05.2025, ПРАЙМ
Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье выросли в несколько раз
Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье в мае 2025 года подскочили в несколько раз по сравнению с нынешним апрелем и маем 2024 года на фоне эпизодов | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T03:17+0300
2025-05-20T03:17+0300
бизнес
московская область
москва
подмосковье
яндекс маркет
яндекс.маркет
ozon
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье в мае 2025 года подскочили в несколько раз по сравнению с нынешним апрелем и маем 2024 года на фоне эпизодов отключения электричества в регионе и сравнительно холодной погоды, рассказали РИА Недвижимость представители ритейлеров и онлайн-магазинов. По данным сети магазинов "Петрович", в первой половине месяца продажи генераторов в Московской области выросли более чем в шесть раз, если сравнивать с показателем апреля текущего года, и в десять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Взрывной рост видят и онлайн-магазины: в "Яндекс.Маркете" количество соответствующих заказов увеличилось в 1,5 раза и в 2,5 раза соответственно. На Ozon увеличение продаж в мае составило 3,5 раза, на Wildberries - 3,3 раза.  "Рост спроса на генераторы, по нашим наблюдениям, связан с чередой отключений электроэнергии в ряде подмосковных населённых пунктов, а также с непривычно холодной погодой в начале месяца. Владельцы частных домов начали активнее искать автономные источники питания для отопления, работы насосов, освещения", - объяснили в пресс-службе "Петровича". Наиболее популярными моделями, по словам участников рынка, являются бензиновые генераторы. Чаще всего приобретают технику мощностью от 3 до 6 киловатт, поскольку это оптимальная мощность для обеспечения электропитания в загородном доме, отметил директор категории "Инструменты" сети "Лемана Про" Антон Харчевников. Средняя цена бензогенератора, по данным пресс-службы "Авито", составляет 28 тысяч рублей.  Несмотря на резкий рост спроса на покупку генераторов, цены на них практически не изменились или даже снизились за последний год, рассказали участники рынка. Так, в пресс-службе сети магазинов "ВсеИнструменты" видят снижение стоимости за год на 15% за счет укрепления курса рубля. 
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192
40
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Бизнес, Московская область, МОСКВА, ПОДМОСКОВЬЕ, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет, Ozon
03:17 20.05.2025
 
Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье выросли в несколько раз

Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье в мае выросли в несколько раз

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи генераторов для частных домов в Подмосковье в мае 2025 года подскочили в несколько раз по сравнению с нынешним апрелем и маем 2024 года на фоне эпизодов отключения электричества в регионе и сравнительно холодной погоды, рассказали РИА Недвижимость представители ритейлеров и онлайн-магазинов.
По данным сети магазинов "Петрович", в первой половине месяца продажи генераторов в Московской области выросли более чем в шесть раз, если сравнивать с показателем апреля текущего года, и в десять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Взрывной рост видят и онлайн-магазины: в "Яндекс.Маркете" количество соответствующих заказов увеличилось в 1,5 раза и в 2,5 раза соответственно. На Ozon увеличение продаж в мае составило 3,5 раза, на Wildberries - 3,3 раза. 
"Рост спроса на генераторы, по нашим наблюдениям, связан с чередой отключений электроэнергии в ряде подмосковных населённых пунктов, а также с непривычно холодной погодой в начале месяца. Владельцы частных домов начали активнее искать автономные источники питания для отопления, работы насосов, освещения", - объяснили в пресс-службе "Петровича".
Наиболее популярными моделями, по словам участников рынка, являются бензиновые генераторы. Чаще всего приобретают технику мощностью от 3 до 6 киловатт, поскольку это оптимальная мощность для обеспечения электропитания в загородном доме, отметил директор категории "Инструменты" сети "Лемана Про" Антон Харчевников. Средняя цена бензогенератора, по данным пресс-службы "Авито", составляет 28 тысяч рублей. 
Несмотря на резкий рост спроса на покупку генераторов, цены на них практически не изменились или даже снизились за последний год, рассказали участники рынка. Так, в пресс-службе сети магазинов "ВсеИнструменты" видят снижение стоимости за год на 15% за счет укрепления курса рубля. 
 
БизнесМосковская областьМОСКВАПОДМОСКОВЬЕЯндекс МаркетЯндекс.МаркетOzon
 
 
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