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В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков

В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков - 20.05.2025, ПРАЙМ

В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков

В евростолицах и Киеве делают ставку на переход президента США Дональда Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией, однако американский лидер до сих... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:12+0300

2025-05-20T10:12+0300

2025-05-20T10:12+0300

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. В евростолицах и Киеве делают ставку на переход президента США Дональда Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией, однако американский лидер до сих пор показывал, что не намерен этого делать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. "В евростолицах и Киеве делают ставку на переход Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией. И всякий раз надеются, что он сделает такой переход, что, в свою очередь, привело бы к воссозданию единого антироссийского фронта. Однако Трамп до сих пор показывал, что он не намерен этого делать. И каждый раз, когда эти расчеты не оправдываются, европейцы испытывают острое разочарование", - отметил Пушков. Кроме того, европейцы по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой идеи, что России можно нанести стратегическое поражение, "стоит лишь поднатужиться". "Трамп так не считает, более того - он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть", - подчеркнул политик. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа, считает Пушков. Кроме того, в отличие от евролибералов, вставших на путь непримиримой конфронтации с Россией в виде "новой холодной войны", а потому готовых вводить все новые санкции, Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США, написал сенатор. "Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России. Напротив, он убежден, что поддержание диалога с руководством России отвечает интересам США и является важной задачей американского президента", - заключил политик.

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россия, сша, киев, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин