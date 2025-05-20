Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250520/pushkov-857738614.html
В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков
В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков - 20.05.2025, ПРАЙМ
В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков
В евростолицах и Киеве делают ставку на переход президента США Дональда Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией, однако американский лидер до сих... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:12+0300
2025-05-20T10:12+0300
политика
россия
сша
киев
украина
дональд трамп
алексей пушков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/90/842319051_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_079f185a2c2a1499cf473dc1d6aae816.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. В евростолицах и Киеве делают ставку на переход президента США Дональда Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией, однако американский лидер до сих пор показывал, что не намерен этого делать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. "В евростолицах и Киеве делают ставку на переход Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией. И всякий раз надеются, что он сделает такой переход, что, в свою очередь, привело бы к воссозданию единого антироссийского фронта. Однако Трамп до сих пор показывал, что он не намерен этого делать. И каждый раз, когда эти расчеты не оправдываются, европейцы испытывают острое разочарование", - отметил Пушков. Кроме того, европейцы по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой идеи, что России можно нанести стратегическое поражение, "стоит лишь поднатужиться". "Трамп так не считает, более того - он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть", - подчеркнул политик. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа, считает Пушков. Кроме того, в отличие от евролибералов, вставших на путь непримиримой конфронтации с Россией в виде "новой холодной войны", а потому готовых вводить все новые санкции, Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США, написал сенатор. "Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России. Напротив, он убежден, что поддержание диалога с руководством России отвечает интересам США и является важной задачей американского президента", - заключил политик.
https://1prime.ru/20250520/ft-857736478.html
сша
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/90/842319051_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_187276141b11dcf9778daff4cdd3b60d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, киев, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Путин
10:12 20.05.2025
 
В Европе сделали ставку на переход Трампа в стан войны, заявил Пушков

Пушков: в евростолицах и Киеве делают ставку на переход Трампа в стан войны

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. В евростолицах и Киеве делают ставку на переход президента США Дональда Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией, однако американский лидер до сих пор показывал, что не намерен этого делать, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
"В евростолицах и Киеве делают ставку на переход Трампа в стан войны и прямой конфронтации с Россией. И всякий раз надеются, что он сделает такой переход, что, в свою очередь, привело бы к воссозданию единого антироссийского фронта. Однако Трамп до сих пор показывал, что он не намерен этого делать. И каждый раз, когда эти расчеты не оправдываются, европейцы испытывают острое разочарование", - отметил Пушков.
Кроме того, европейцы по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой идеи, что России можно нанести стратегическое поражение, "стоит лишь поднатужиться".
"Трамп так не считает, более того - он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть", - подчеркнул политик.
Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа, считает Пушков.
Кроме того, в отличие от евролибералов, вставших на путь непримиримой конфронтации с Россией в виде "новой холодной войны", а потому готовых вводить все новые санкции, Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США, написал сенатор.
"Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России. Напротив, он убежден, что поддержание диалога с руководством России отвечает интересам США и является важной задачей американского президента", - заключил политик.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
СМИ: в ЕС считают разговор Путина и Трампа крупной победой для России
09:02
 
ПолитикаРОССИЯСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампАлексей ПушковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала