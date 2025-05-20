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Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе "Сириуса"

Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе "Сириуса" - 20.05.2025, ПРАЙМ

Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе "Сириуса"

Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра "Сириус". | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T01:31+0300

2025-05-20T01:31+0300

2025-05-20T01:31+0300

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СИРИУС, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра "Сириус". Путину, в частности, показали духовые музыкальные инструменты лучших мастеров. Кроме того, глава государства осмотрел экспозицию, посвященную сохранению биоразнообразия в РФ. Также на стенах была представлена информация о новом кампусе. Глава государства в понедельник посетил образовательный центр "Сириус", где провел встречу с учащимися и принял участие в заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

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россия, общество , рф, владимир путин