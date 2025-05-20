https://1prime.ru/20250520/putin-857730804.html
Путин осмотрел экспозицию в новой музыкальной школе
Путин осмотрел экспозицию в новой музыкальной школе - 20.05.2025, ПРАЙМ
Путин осмотрел экспозицию в новой музыкальной школе
Добавлены подробности после второго абзаца. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T02:34+0300
2025-05-20T02:34+0300
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Добавлены подробности после второго абзаца.
СИРИУС, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра "Сириус".
Путину, в частности, показали духовые музыкальные инструменты лучших мастеров. Кроме того, глава государства осмотрел экспозицию, посвященную сохранению биоразнообразия в РФ. Также на стенах была представлена информация о новом кампусе.
Экскурсию для главы государства провела руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Корпус Средней специальной музыкальной школы "Сириус" общей площадью 11,37 тысячи квадратных метров находится на территории образовательного центра "Сириус" на первой береговой линии с живописным видом на море. Главный вход в корпус - через центральный вестибюль, куда сквозь стеклянную крышу проникает естественный свет. Украшение холла - большая лестница - это ядро жесткости объекта, способное выдержать 9-балльное землетрясение.
Смысловое ядро корпуса школы - большой концертный зал площадью около 500 "квадратов" вместимостью до 300 человек, он расположен на первом этаже. На третьем этаже располагается малый камерный зал для репетиций площадью около 110 квадратных метров. В школе более 60 учебных и музыкальных классов, оснащенных оборудованием и музыкальными инструментами ведущих мировых брендов, а также гримерные комнаты, фонотека и студия звукозаписи. Одновременно в здании могут проходить обучение до 250 молодых музыкантов.
"Вот этот зал мне очень понравился", - сказал Путин у стендов с информацией о новой музыкальной школе.
"Зал получился замечательный", - согласилась Шмелева, отметив, как важно вдохновлять детей на занятия музыкой.
Главе государства также продемонстрировали класс для занятий как пример интеграции начального общего и музыкального образования.
"Так это класс для кого?" - уточнил Путин.
Шмелева рассказала, что помещение предназначено для первого класса начальной школы, средней специальной музыкальной школы.
"У нас дети, которые поступили на фортепиано, они учатся русскому и математике. То есть мы не отделяем. В этом плане она интегрирована", - пояснила она.
"Такая настоящая музыкальная школа. Как при консерваториях", - похвалил президент.
Средняя специальная музыкальная школа "Сириус" начала работу в 2024 году для профессиональной подготовки в области музыкально-исполнительского искусства. Школа создана в целях формирования эффективной модели выявления талантливых детей и молодежи. В учреждении реализуются программы начального и среднего профессионального образования. Обучение ведется по направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты.
Первого сентября 2024 года школа открыла двери для 57 учеников, которые начали обучение по образовательным программам начального общего среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Уже в начальной школе происходит интеграция музыкального и общего образования - занятия по специальности и изучение музыкально-теоретических дисциплин сочетаются с освоением общеобразовательных предметов, что призвано обеспечить гармоничное развитие ребенка и оптимальную учебную нагрузку.
Глава государства в понедельник посетил образовательный центр "Сириус", где провел встречу с учащимися и принял участие в заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
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россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
Путин осмотрел экспозицию в новой музыкальной школе
Путину показали духовые инструменты лучших мастеров
Добавлены подробности после второго абзаца.
СИРИУС, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра "Сириус".
Путину, в частности, показали духовые музыкальные инструменты лучших мастеров. Кроме того, глава государства осмотрел экспозицию, посвященную сохранению биоразнообразия в РФ. Также на стенах была представлена информация о новом кампусе.
Экскурсию для главы государства провела руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Корпус Средней специальной музыкальной школы "Сириус" общей площадью 11,37 тысячи квадратных метров находится на территории образовательного центра "Сириус" на первой береговой линии с живописным видом на море. Главный вход в корпус - через центральный вестибюль, куда сквозь стеклянную крышу проникает естественный свет. Украшение холла - большая лестница - это ядро жесткости объекта, способное выдержать 9-балльное землетрясение.
Смысловое ядро корпуса школы - большой концертный зал площадью около 500 "квадратов" вместимостью до 300 человек, он расположен на первом этаже. На третьем этаже располагается малый камерный зал для репетиций площадью около 110 квадратных метров. В школе более 60 учебных и музыкальных классов, оснащенных оборудованием и музыкальными инструментами ведущих мировых брендов, а также гримерные комнаты, фонотека и студия звукозаписи. Одновременно в здании могут проходить обучение до 250 молодых музыкантов.
"Вот этот зал мне очень понравился", - сказал Путин у стендов с информацией о новой музыкальной школе.
"Зал получился замечательный", - согласилась Шмелева, отметив, как важно вдохновлять детей на занятия музыкой.
Главе государства также продемонстрировали класс для занятий как пример интеграции начального общего и музыкального образования.
"Так это класс для кого?" - уточнил Путин.
Шмелева рассказала, что помещение предназначено для первого класса начальной школы, средней специальной музыкальной школы.
"У нас дети, которые поступили на фортепиано, они учатся русскому и математике. То есть мы не отделяем. В этом плане она интегрирована", - пояснила она.
"Такая настоящая музыкальная школа. Как при консерваториях", - похвалил президент.
Средняя специальная музыкальная школа "Сириус" начала работу в 2024 году для профессиональной подготовки в области музыкально-исполнительского искусства. Школа создана в целях формирования эффективной модели выявления талантливых детей и молодежи. В учреждении реализуются программы начального и среднего профессионального образования. Обучение ведется по направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты.
Первого сентября 2024 года школа открыла двери для 57 учеников, которые начали обучение по образовательным программам начального общего среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Уже в начальной школе происходит интеграция музыкального и общего образования - занятия по специальности и изучение музыкально-теоретических дисциплин сочетаются с освоением общеобразовательных предметов, что призвано обеспечить гармоничное развитие ребенка и оптимальную учебную нагрузку.
Глава государства в понедельник посетил образовательный центр "Сириус", где провел встречу с учащимися и принял участие в заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".