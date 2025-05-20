https://1prime.ru/20250520/putin-857761391.html

"Играет с ним". На Западе оценили манипуляции Путина в беседе с Трампом

"Играет с ним". На Западе оценили манипуляции Путина в беседе с Трампом - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Играет с ним". На Западе оценили манипуляции Путина в беседе с Трампом

Президент РФ Владимир Путин провел искусные манипуляции в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, заявил в беседе с Times Radio... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T17:57+0300

2025-05-20T17:57+0300

2025-05-20T17:59+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

мнение

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел искусные манипуляции в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, заявил в беседе с Times Radio экс-министр иностранных дел Великобритании, лидер консервативной партии Уильям Хаг. Об этом рассказывается в публикации британской газеты The Independent.Среди манипулятивных инструментов, с помощью которых президент России якобы влиял на Трампа, лидер британских консерваторов указал, по сути, только вежливость и внимание, включая подарок - портрет американского президента от известного российского художника."Путин играет с ним (Трампом - прим. ред.)... льстит ему, отправляет ему портрет, долго разговаривает с ним по телефону, говорит, какой он мудрый, и так далее — и затем ничего не делает", — посетовал Хаг.

https://1prime.ru/20250519/putin-857725532.html

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владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор, мнение