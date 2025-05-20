https://1prime.ru/20250520/rosatom-857750534.html
"Росатом" завершил изготовление реакторной установки для ледокола "Россия"
"Росатом" завершил изготовление реакторной установки для ледокола "Россия" - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" завершил изготовление реакторной установки для ледокола "Россия"
Машиностроительное предприятие "Росатома" "ЗиО-Подольск" завершило изготовление первой реакторной установки РИТМ-400 для будущего атомного ледокола "Россия",... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:00+0300
2025-05-20T14:00+0300
2025-05-20T14:00+0300
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атомный ледокол "россия"
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Машиностроительное предприятие "Росатома" "ЗиО-Подольск" завершило изготовление первой реакторной установки РИТМ-400 для будущего атомного ледокола "Россия", который станет самым мощным атомоходом в мире, сообщила госкорпорация. Команду на завершение работ по изготовлению реактора, названного "Ильей Муромцем", по видеосвязи из Совета Федерации дали спикер СФ Валентина Матвиенко и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Завершение изготовления реактора РИТМ-400 – знаменательное событие и для ледокольного флота, и для "Росатома", и для всей нашей страны. Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения "Россия" позволят ему колоть льды толщиной более четырех метров. Каждому из двух реакторов, которые наделят атомоход невиданной силой, мы решили дать имена русских богатырей – Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу "Россия" покорить суровые льды Арктики", – сказал в ходе церемонии Лихачев. Сверхмощный атомный ледокол "Россия" – головной ледокол нового проекта 10510, он будет оснащен двумя реакторными установками РИТМ-400. Судно строится на Дальнем Востоке. После ввода в эксплуатацию обеспечит круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Реакторная установка РИТМ-400 разработана в качестве основного источника энергии для атомных ледоколов нового поколения, которые статут самыми мощными в мире.
https://1prime.ru/20250520/atom-857740511.html
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россия, росатом, атомный ледокол "россия"
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, атомный ледокол "Россия"
"Росатом" завершил изготовление реакторной установки для ледокола "Россия"
"Росатом": атомный ледокол "Россия" станет самым мощным в мире атомоходом
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Машиностроительное предприятие "Росатома" "ЗиО-Подольск" завершило изготовление первой реакторной установки РИТМ-400 для будущего атомного ледокола "Россия", который станет самым мощным атомоходом в мире, сообщила госкорпорация.
Команду на завершение работ по изготовлению реактора, названного "Ильей Муромцем", по видеосвязи из Совета Федерации дали спикер СФ Валентина Матвиенко и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Завершение изготовления реактора РИТМ-400 – знаменательное событие и для ледокольного флота, и для "Росатома", и для всей нашей страны. Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения "Россия" позволят ему колоть льды толщиной более четырех метров. Каждому из двух реакторов, которые наделят атомоход невиданной силой, мы решили дать имена русских богатырей – Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу "Россия" покорить суровые льды Арктики", – сказал в ходе церемонии Лихачев.
Сверхмощный атомный ледокол "Россия" – головной ледокол нового проекта 10510, он будет оснащен двумя реакторными установками РИТМ-400. Судно строится на Дальнем Востоке. После ввода в эксплуатацию обеспечит круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Реакторная установка РИТМ-400 разработана в качестве основного источника энергии для атомных ледоколов нового поколения, которые статут самыми мощными в мире.
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому