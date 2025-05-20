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"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений - 20.05.2025, ПРАЙМ
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"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений
"Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха"... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:14+0300
2025-05-20T13:14+0300
вооружения
россия
бизнес
сергей чемезов
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы "Рособоронэкспорта". Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около 7 млрд долларов и поставил продукцию военного назначения более чем в 15 стран", - приводятся слова Чемезова в сообщении в Telegram-канале "Ростеха". Глава госкорпорации отметил, что свыше 50% портфеля заказов занимает техника для военно-воздушных сил.
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россия, бизнес, сергей чемезов, рособоронэкспорт
Вооружения, РОССИЯ, Бизнес, Сергей Чемезов, Рособоронэкспорт
13:14 20.05.2025
 
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений

"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы "Рособоронэкспорта". Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около 7 млрд долларов и поставил продукцию военного назначения более чем в 15 стран", - приводятся слова Чемезова в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".
Глава госкорпорации отметил, что свыше 50% портфеля заказов занимает техника для военно-воздушных сил.
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ВооруженияРОССИЯБизнесСергей ЧемезовРособоронэкспорт
 
 
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