https://1prime.ru/20250520/rosoboroneksport-857749508.html

"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений

"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений

"Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха"... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T13:14+0300

2025-05-20T13:14+0300

2025-05-20T13:14+0300

вооружения

россия

бизнес

сергей чемезов

рособоронэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_0eee9c85ecb38bae014aa7aa30a07da4.jpg

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы "Рособоронэкспорта". Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около 7 млрд долларов и поставил продукцию военного назначения более чем в 15 стран", - приводятся слова Чемезова в сообщении в Telegram-канале "Ростеха". Глава госкорпорации отметил, что свыше 50% портфеля заказов занимает техника для военно-воздушных сил.

https://1prime.ru/20250415/rosoboroneksport-856691756.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, сергей чемезов, рособоронэкспорт