https://1prime.ru/20250520/rosoboroneksport-857749508.html
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений
"Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха"... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:14+0300
2025-05-20T13:14+0300
2025-05-20T13:14+0300
вооружения
россия
бизнес
сергей чемезов
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_0eee9c85ecb38bae014aa7aa30a07da4.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы "Рособоронэкспорта". Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около 7 млрд долларов и поставил продукцию военного назначения более чем в 15 стран", - приводятся слова Чемезова в сообщении в Telegram-канале "Ростеха". Глава госкорпорации отметил, что свыше 50% портфеля заказов занимает техника для военно-воздушных сил.
https://1prime.ru/20250415/rosoboroneksport-856691756.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7503b8ca1351c23a0db560bee050736e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, сергей чемезов, рособоронэкспорт
Вооружения, РОССИЯ, Бизнес, Сергей Чемезов, Рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений
"Рособоронэкспорт" заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" с начала 2025 года заключил более 20 контрактов на поставку вооружений за рубеж на сумму 7 миллиардов долларов, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы "Рособоронэкспорта". Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около 7 млрд долларов и поставил продукцию военного назначения более чем в 15 стран", - приводятся слова Чемезова в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".
Глава госкорпорации отметил, что свыше 50% портфеля заказов занимает техника для военно-воздушных сил.
"Рособоронэкспорт" впервые приедет на выставку IQDEX в Ираке