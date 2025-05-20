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Продажи вторичного жилья в Москве за четыре месяца выросли на 5% - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Продажи вторичного жилья в Москве за четыре месяца выросли на 5%
Продажи вторичного жилья в Москве за четыре месяца выросли на 5% - 20.05.2025, ПРАЙМ
Продажи вторичного жилья в Москве за четыре месяца выросли на 5%
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T09:30+0300
2025-05-20T09:30+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в апреле ведомство зарегистрировало почти 11,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 13% меньше результата апреля 2024 года. По сравнению с мартом текущего года количество сделок сократилось на 8%. "Число сделок с квартирами на вторичном рынке Москвы с начала года показало рост почти на 5% к январю-апрелю прошлого года, что говорит о сохранении спроса на столичное жилье. При этом третий месяц подряд число переходов прав не опускается ниже 10 тысяч сделок, а по сравнению с январским результатом этого года прирост составил 20%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
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недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
09:30 20.05.2025
 
Продажи вторичного жилья в Москве за четыре месяца выросли на 5%

Росреестр: число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 5%

Жилье в Москве
Жилье в Москве
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в апреле ведомство зарегистрировало почти 11,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 13% меньше результата апреля 2024 года. По сравнению с мартом текущего года количество сделок сократилось на 8%.
"Число сделок с квартирами на вторичном рынке Москвы с начала года показало рост почти на 5% к январю-апрелю прошлого года, что говорит о сохранении спроса на столичное жилье. При этом третий месяц подряд число переходов прав не опускается ниже 10 тысяч сделок, а по сравнению с январским результатом этого года прирост составил 20%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
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