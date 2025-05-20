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"Эксперт РА": в России может остаться меньше 270 банков

"Эксперт РА": в России может остаться меньше 270 банков - 20.05.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": в России может остаться меньше 270 банков

Меньше 270 банков может остаться в России в случае геополитической оттепели и снятия санкций с лидеров рынка, поскольку небольшие игроки лишатся своей... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T00:19+0300

2025-05-20T00:19+0300

2025-05-20T00:19+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Меньше 270 банков может остаться в России в случае геополитической оттепели и снятия санкций с лидеров рынка, поскольку небольшие игроки лишатся своей уникальной ниши и будут поглощены, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". Эксперты указывают, что значимость небольших банков для российской экономики выросла на фоне введенных санкционных ограничений в отношении крупнейших кредитных организаций. А их ключевым привлекательным качеством как для клиентов, так и для партнеров сегодня является возможность осуществления трансграничных платежей. "В случае геополитической оттепели и снятия санкций с лидеров рынка данные кредитные организации могут лишиться своих конкурентных преимуществ. Подобный сценарий вероятнее всего приведет к поглощению таких банков в рамках сделок M&A после утраты ими своей уникальной ниши, в результате чего в российском банковском секторе число игроков может сократиться на несколько десятков штук в перспективе трех лет… В случае стабилизации геополитической ситуации через три года в системе может остаться меньше 270 банков", - ожидают в "Эксперт РА". Таким образом, долгосрочный потенциал дальнейшей консолидации остается очень высоким, добавили в рейтинговом агентстве. Там указали, что российский банковский сектор традиционно отличается повышенной концентрацией на крупнейших игроках, при этом данная тенденция усилилась в течение последнего года, в том числе за счет завершения ряда объединений, затронувших лидеров рынка. В 2024 году - первом квартале 2025 года с рынка ушло 14 кредитных организаций, что укрепило позиции топ-10 банков: их доля в активах сектора выросла с 78,5 до 79,8% в течение 2024 года и дополнительно до 80,7% к концу первого квартала 2025 года. "Однако в текущем году крупнейшим игрокам будет сложнее наращивать свои позиции на фоне более жестких требований к достаточности капитала, регуляторных новаций по ограничению кредитных рисков и потенциальной реализации кредитных рисков по крупным заемщикам. Тем не менее по мере завершения уже запланированных и новых сделок M&A рост концентрации на лидерах рынка продолжится, но меньшими темпами, в результате чего доля топ-10 банков к концу текущего года может увеличиться до 81,5%", - отмечается в материалах. В России, согласно данным ЦБ по состоянию на 1 апреля, 311 действующих банков (216 - с универсальной лицензией, 95 — с базовой) и 40 небанковских кредитных организаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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