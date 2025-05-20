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Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн

Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн

Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T03:17+0300

2025-05-20T03:17+0300

2025-05-20T03:17+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Львиная доля поставок в первом квартале этого года традиционно пришлась на муку пшеничную и пшенично-ржаную - это 60% импорта. Второй по значимости в общем объеме российского мучного экспорта в Казахстан стала мука грубого помола - 31%. А оставшаяся часть отгрузок пришлась на муку тонкого помола из любых зерен злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной. Несмотря на сокращение поставок, Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика этих продуктов питания для соседней республики, обеспечивая 96% ее импортных потребностей.

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россия, мировая экономика, казахстан, москва