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Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн
Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн
Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T03:17+0300
2025-05-20T03:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
москва
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Львиная доля поставок в первом квартале этого года традиционно пришлась на муку пшеничную и пшенично-ржаную - это 60% импорта. Второй по значимости в общем объеме российского мучного экспорта в Казахстан стала мука грубого помола - 31%. А оставшаяся часть отгрузок пришлась на муку тонкого помола из любых зерен злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной. Несмотря на сокращение поставок, Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика этих продуктов питания для соседней республики, обеспечивая 96% ее импортных потребностей.
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россия, мировая экономика, казахстан, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА
03:17 20.05.2025
 
Россия сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн

Россия в январе-марте сократила экспорт муки в Казахстан вдвое - до $3,25 млн

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Львиная доля поставок в первом квартале этого года традиционно пришлась на муку пшеничную и пшенично-ржаную - это 60% импорта. Второй по значимости в общем объеме российского мучного экспорта в Казахстан стала мука грубого помола - 31%. А оставшаяся часть отгрузок пришлась на муку тонкого помола из любых зерен злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной.
Несмотря на сокращение поставок, Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика этих продуктов питания для соседней республики, обеспечивая 96% ее импортных потребностей.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНМОСКВА
 
 
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