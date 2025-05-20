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Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года
Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года
Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T04:47+0300
2025-05-20T04:47+0300
экономика
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мировая экономика
польша
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москва
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть - в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года, когда она составила 3,1 миллиона евро. Россия была основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% импортных потребностей этой страны. Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч). В целом же Польша в марте ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше февральского импорта. Польша - главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой импорт в марте также был у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны ввезли этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5% меньше февральского импорта.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ПОЛЬША, Польша, МОСКВА, ЕС, Евростат
04:47 20.05.2025
 
Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года

Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть - в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года, когда она составила 3,1 миллиона евро.
Россия была основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% импортных потребностей этой страны. Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч). В целом же Польша в марте ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше февральского импорта.
Польша - главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой импорт в марте также был у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны ввезли этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5% меньше февральского импорта.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаПОЛЬШАПольшаМОСКВАЕСЕвростат
 
 
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