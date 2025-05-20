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Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн
Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн
Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T05:45+0300
2025-05-20T05:45+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине весны поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 миллиона долларов. Россия в апреле была девятой по закупкам лапши у Южной Кореи. Лидером были США с импортом в 33 миллиона долларов, вторым - Китай с 29,4 миллиона, а тройку лидеров замыкали Нидерланды с 12,4 миллиона. Одновременно вырос ввоз Россией соусов из Южной Кореи - наполовину, до 952 тысяч тонн, а в денежном выражении - на пятую часть, до 3 миллионов долларов. В целом за четыре месяца с начала текущего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 12,1 миллиона долларов против 1,7 тысячи тонн на 7,2 миллиона долларов годом ранее. При этом импорт соусов за это же время остался на прошлогоднем уровне в 3 тысячи тонн, однако его стоимость немного выросла - на 10%, до 10,2 миллиона долларов.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, США
05:45 20.05.2025
 
Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн

Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине весны поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 миллиона долларов.
Россия в апреле была девятой по закупкам лапши у Южной Кореи. Лидером были США с импортом в 33 миллиона долларов, вторым - Китай с 29,4 миллиона, а тройку лидеров замыкали Нидерланды с 12,4 миллиона.
Одновременно вырос ввоз Россией соусов из Южной Кореи - наполовину, до 952 тысяч тонн, а в денежном выражении - на пятую часть, до 3 миллионов долларов.
В целом за четыре месяца с начала текущего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 12,1 миллиона долларов против 1,7 тысячи тонн на 7,2 миллиона долларов годом ранее. При этом импорт соусов за это же время остался на прошлогоднем уровне в 3 тысячи тонн, однако его стоимость немного выросла - на 10%, до 10,2 миллиона долларов.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВАСША
 
 
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