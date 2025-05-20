https://1prime.ru/20250520/rossija-857732920.html

Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн

Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные $4,4 млн

Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T05:45+0300

2025-05-20T05:45+0300

2025-05-20T05:45+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

южная корея

москва

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857732920.jpg?1747709119

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине весны поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 миллиона долларов. Россия в апреле была девятой по закупкам лапши у Южной Кореи. Лидером были США с импортом в 33 миллиона долларов, вторым - Китай с 29,4 миллиона, а тройку лидеров замыкали Нидерланды с 12,4 миллиона. Одновременно вырос ввоз Россией соусов из Южной Кореи - наполовину, до 952 тысяч тонн, а в денежном выражении - на пятую часть, до 3 миллионов долларов. В целом за четыре месяца с начала текущего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 12,1 миллиона долларов против 1,7 тысячи тонн на 7,2 миллиона долларов годом ранее. При этом импорт соусов за это же время остался на прошлогоднем уровне в 3 тысячи тонн, однако его стоимость немного выросла - на 10%, до 10,2 миллиона долларов.

южная корея

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, сша