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Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн СПГ - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн СПГ - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 27,3% меньше показателя аналогичного периода... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T06:21+0300
2025-05-20T06:21+0300
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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 27,3% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР. За январь-апрель 2024 года Китай закупил в России 2,405 миллиона тонн СПГ. При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 28,1% по сравнению с январем-апрелем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 1,449 миллиарда долларов. За первые четыре месяца 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,041 миллиона долларов. В апреле 2025 года Китай импортировал из России 454,5 тысячи тонн СПГ на 253,98 миллиона долларов, что на 40,9% и 35,7% меньше соответственно, чем в апреле 2024 года, когда КНР закупила в РФ 769,19 тысячи тонн СПГ на 395,27 миллиона долларов. Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ
06:21 20.05.2025
 
Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн СПГ

Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн СПГ

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ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2025 года поставила в Китай 1,749 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 27,3% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР.
За январь-апрель 2024 года Китай закупил в России 2,405 миллиона тонн СПГ.
При этом в стоимостном выражении показатель снизился на 28,1% по сравнению с январем-апрелем 2024 года, когда Китай заплатил за российский СПГ 1,449 миллиарда долларов. За первые четыре месяца 2025 года Россия экспортировала в Китай сжиженный газ на сумму 1,041 миллиона долларов.
В апреле 2025 года Китай импортировал из России 454,5 тысячи тонн СПГ на 253,98 миллиона долларов, что на 40,9% и 35,7% меньше соответственно, чем в апреле 2024 года, когда КНР закупила в РФ 769,19 тысячи тонн СПГ на 395,27 миллиона долларов.
Россия по итогам 2024 года увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКИТАЙКНРРФ
 
 
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