https://1prime.ru/20250520/rossija-857733443.html

Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза

Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза

Россия в январе-марте по сравнению с тем же периодом годом ранее нарастила поставки пива в Казахстан практически в полтора раза - до 6,3 миллиона долларов,... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T06:45+0300

2025-05-20T06:45+0300

2025-05-20T06:45+0300

экономика

бизнес

россия

казахстан

грузия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857733443.jpg?1747712746

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-марте по сравнению с тем же периодом годом ранее нарастила поставки пива в Казахстан практически в полтора раза - до 6,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Россия в первом квартале стабильно осталась крупнейшим поставщиком пива в соседнюю республику, обеспечив 64% ее импорта. Это в разы больше, чем у классических "пивных держав" - Германии (5%) и Чехии (2%). Любопытно, что по поставкам они уступили даже Болгарии, Грузии и Мексике, доля каждой из которых составляет по 6%. Положительную динамику отгрузок, хотя и более скромную, показало также российское вино: его импорт Казахстаном в годовом выражении увеличился на 4,6% - до 294 тысяч долларов. Однако в общем объеме казахских импортных закупок это всего 3%. Больше всего вина страна закупает в Грузии (24%) и Италии (20%).

казахстан

грузия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, грузия, москва