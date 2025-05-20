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Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза - 20.05.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза
Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза
Россия в январе-марте по сравнению с тем же периодом годом ранее нарастила поставки пива в Казахстан практически в полтора раза - до 6,3 миллиона долларов,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T06:45+0300
2025-05-20T06:45+0300
экономика
бизнес
россия
казахстан
грузия
москва
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-марте по сравнению с тем же периодом годом ранее нарастила поставки пива в Казахстан практически в полтора раза - до 6,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Россия в первом квартале стабильно осталась крупнейшим поставщиком пива в соседнюю республику, обеспечив 64% ее импорта. Это в разы больше, чем у классических "пивных держав" - Германии (5%) и Чехии (2%). Любопытно, что по поставкам они уступили даже Болгарии, Грузии и Мексике, доля каждой из которых составляет по 6%. Положительную динамику отгрузок, хотя и более скромную, показало также российское вино: его импорт Казахстаном в годовом выражении увеличился на 4,6% - до 294 тысяч долларов. Однако в общем объеме казахских импортных закупок это всего 3%. Больше всего вина страна закупает в Грузии (24%) и Италии (20%).
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бизнес, россия, казахстан, грузия, москва
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, МОСКВА
06:45 20.05.2025
 
Россия нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза

Россия в I квартале нарастила поставки пива в Казахстан почти в полтора раза

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-марте по сравнению с тем же периодом годом ранее нарастила поставки пива в Казахстан практически в полтора раза - до 6,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия в первом квартале стабильно осталась крупнейшим поставщиком пива в соседнюю республику, обеспечив 64% ее импорта. Это в разы больше, чем у классических "пивных держав" - Германии (5%) и Чехии (2%). Любопытно, что по поставкам они уступили даже Болгарии, Грузии и Мексике, доля каждой из которых составляет по 6%.
Положительную динамику отгрузок, хотя и более скромную, показало также российское вино: его импорт Казахстаном в годовом выражении увеличился на 4,6% - до 294 тысяч долларов. Однако в общем объеме казахских импортных закупок это всего 3%. Больше всего вина страна закупает в Грузии (24%) и Италии (20%).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНГРУЗИЯМОСКВА
 
 
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