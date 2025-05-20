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Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 13,7%

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 13,7% - 20.05.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 13,7%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2025 года составили 509,7 тысячи штук, что на 13,7% больше, чем в марте текущего года, и... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:16+0300

2025-05-20T07:16+0300

2025-05-20T07:16+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2025 года составили 509,7 тысячи штук, что на 13,7% больше, чем в марте текущего года, и практически соответствует результату апреля прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в апреле россияне приобрели 509,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 13,7% больше, чем в марте 2025-го, и почти повторяет результат апреля прошлого года (509,5 тысячи штук)", - говорится в сообщении. Лидером по продажам среди марок традиционно стала Lada (135,3 тысячи штук), которая единственной из первой десятки показа рост в годовом выражении (+6,2%). Второе место сохранила японская Toyota с показателем 49,6 тысячи проданных машин. Следом идут корейские Kia и Hyundai (27,9 и 27,2 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan (21,8 тысячи штук). Самой популярной моделью среди подержанных легковушек в апреле стал седан Lada 2107 (13,1 тысячи штук). Вторую строчку в рейтинге сохранил хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,4 тысячи штук), за которым следуют Kia Rio (9,8 тысячи штук) и Hyundai Solaris (9,6 тысячи штук). В пятерку лидеров вторичного рынка также вошел внедорожник Lada 4x4 (9,1 тысячи штук). Восемь из десяти лидеров модельного рейтинга показали рост продаж в годовом выражении, а отрицательная динамика наблюдается только у Lada 4x4 и Toyota Corolla (-12% и -9,2% соответственно).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus