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Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году

Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году

Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T07:46+0300

2025-05-20T07:46+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, в середине весны российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на максимальные с марта 2023 года 90 миллионов долларов, что вдвое больше импорта в тот же период годом ранее и на четверть выше уровня месяцем ранее. Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров - на 65 миллионов долларов. Также были значительные поставки машин с дизельным двигателей на 1,5-2,5 литра (18,7 миллиона долларов) и обычным двигателем на 1-1,5 литра (5,2 миллиона долларов). В результате Россия заняла в южнокорейском экспорте легковых автомобилей 11-е место, поднявшись за месяц на одну позицию. А в пятёрку крупнейших покупателей вошли США (2,9 миллиарда долларов), Канада (465,2 миллиона), Австралия (263,9 миллиона), Киргизия (252,4 миллиона) и Германия (202 миллиона). Южная Корея в целом поставила за рубеж в апреле легковых автомобилей на 6,3 миллиарда долларов, что на 5% больше экспорта месяцем ранее, но на 5% меньше уровня апреля годом ранее.

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бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, сша