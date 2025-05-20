https://1prime.ru/20250520/rossija-857734141.html
Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году
Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году
Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T07:46+0300
2025-05-20T07:46+0300
2025-05-20T07:57+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
южная корея
москва
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/21/827552176_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_deca9d1239397f02ace4daa5f30ae966.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, в середине весны российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на максимальные с марта 2023 года 90 миллионов долларов, что вдвое больше импорта в тот же период годом ранее и на четверть выше уровня месяцем ранее. Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров - на 65 миллионов долларов. Также были значительные поставки машин с дизельным двигателей на 1,5-2,5 литра (18,7 миллиона долларов) и обычным двигателем на 1-1,5 литра (5,2 миллиона долларов). В результате Россия заняла в южнокорейском экспорте легковых автомобилей 11-е место, поднявшись за месяц на одну позицию. А в пятёрку крупнейших покупателей вошли США (2,9 миллиарда долларов), Канада (465,2 миллиона), Австралия (263,9 миллиона), Киргизия (252,4 миллиона) и Германия (202 миллиона). Южная Корея в целом поставила за рубеж в апреле легковых автомобилей на 6,3 миллиарда долларов, что на 5% больше экспорта месяцем ранее, но на 5% меньше уровня апреля годом ранее.
https://1prime.ru/20250519/avtostat-857722019.html
южная корея
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/21/827552176_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_fe7450b5c84ad69f1cf3f566a7087a02.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, сша
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, США
Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году
Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на 90 миллионов долларов
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, в середине весны российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на максимальные с марта 2023 года 90 миллионов долларов, что вдвое больше импорта в тот же период годом ранее и на четверть выше уровня месяцем ранее.
Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров - на 65 миллионов долларов. Также были значительные поставки машин с дизельным двигателей на 1,5-2,5 литра (18,7 миллиона долларов) и обычным двигателем на 1-1,5 литра (5,2 миллиона долларов).
В результате Россия заняла в южнокорейском экспорте легковых автомобилей 11-е место, поднявшись за месяц на одну позицию. А в пятёрку крупнейших покупателей вошли США (2,9 миллиарда долларов), Канада (465,2 миллиона), Австралия (263,9 миллиона), Киргизия (252,4 миллиона) и Германия (202 миллиона).
Южная Корея в целом поставила за рубеж в апреле легковых автомобилей на 6,3 миллиарда долларов, что на 5% больше экспорта месяцем ранее, но на 5% меньше уровня апреля годом ранее.
Продажи новых мотоциклов в России в апреле выросли на 13%