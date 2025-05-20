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Россияне рассказали, с кем сложнее всего общаться на работе

Россияне рассказали, с кем сложнее всего общаться на работе - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россияне рассказали, с кем сложнее всего общаться на работе

Россиянам сложнее всего на работе найти общий язык с бухгалтерами, программистами, специалистами по продажам и клиентскому сервису, показало исследование... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T05:15+0300

2025-05-20T05:15+0300

2025-05-20T05:15+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россиянам сложнее всего на работе найти общий язык с бухгалтерами, программистами, специалистами по продажам и клиентскому сервису, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Наибольшие сложности у россиян вызывает общение по рабочим вопросам с бухгалтерами (7%). На втором месте по степени "вредности" - менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (5%), на третьем - IT-специалисты (4%)", - показало исследование, для которого опросили 1 600 респондентов. Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности (3%). По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказали по одному из 100 опрошенных. Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие. При этом каждый третий участник исследования заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 7% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу. Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в общении с бухгалтерами: 9% против 6% соответственно. В то время как мужчины неожиданно чаще женщин испытывают трудности при взаимодействии с рабочими (4% против 1%). При этом 39% представительниц прекрасного пола (против 28% среди мужчин) заявили об отсутствии каких-либо коммуникационных барьеров с коллегами других профессий. Авторы исследования уточнили, что за последние 2 года россияне стали реже жаловаться на сложности в общении с инженерами и юристами, а взаимодействие с менеджерами по продажам, напротив, усложнилось. Выросла доля респондентов, утверждающих, что они легко общаются со всеми, а число тех, кто связывает сложности в коммуникации исключительно с человеческим фактором, стало меньше.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество