Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250520/rossiya-857738934.html
Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто
Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто - 20.05.2025, ПРАЙМ
Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто
Россия в апреле этого года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестое, подсчитало РИА... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:18+0300
2025-05-20T10:18+0300
бизнес
россия
китай
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестое, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов. Месяцем ранее они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов. Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза - до 597,7 миллиона долларов. Оставшиеся участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика - на 561 миллион долларов. При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть - до 116,6 миллиона долларов (22-е место).
https://1prime.ru/20250520/rossija-857734141.html
китай
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, бразилия
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ
10:18 20.05.2025
 
Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто

Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестое, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов. Месяцем ранее они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов.
Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза - до 597,7 миллиона долларов. Оставшиеся участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика - на 561 миллион долларов.
При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть - до 116,6 миллиона долларов (22-е место).
Автомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Россия импортировала в два раза больше авто из Южной Кореи, чем в 2024 году
07:46
 
БизнесРОССИЯКИТАЙБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала