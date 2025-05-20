https://1prime.ru/20250520/rossiya-857738934.html

Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто

Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто - 20.05.2025, ПРАЙМ

Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто

Россия в апреле этого года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестое, подсчитало РИА... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T10:18+0300

2025-05-20T10:18+0300

2025-05-20T10:18+0300

бизнес

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого места сразу на шестое, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов. Месяцем ранее они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов. Первое место в рейтинге импортеров в середине весны закрепила за собой Бразилия благодаря наращиванию закупок более чем в 1,5 раза - до 597,7 миллиона долларов. Оставшиеся участники первой тройки остались неизменными, но поменялись местами: ставшая второй Бельгия импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика - на 561 миллион долларов. При этом поставки в США на фоне ожесточенных торговых споров за месяц просели на треть - до 116,6 миллиона долларов (22-е место).

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китай

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бизнес, россия, китай, бразилия