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В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной - 20.05.2025, ПРАЙМ
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В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной
В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной - 20.05.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной
Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T14:19+0300
2025-05-20T14:35+0300
политика
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
14:19 20.05.2025 (обновлено: 14:35 20.05.2025)
 
В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной

МИД: Россия готова к дальнейшим контактам с Украиной и ожидает ответа Киева

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.
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