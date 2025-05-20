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В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной

В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной - 20.05.2025, ПРАЙМ

В МИД заявили о готовности России к контактам с Украиной

Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T14:19+0300

2025-05-20T14:19+0300

2025-05-20T14:35+0300

политика

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переговоры

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия готова к контактам с Украиной, теперь слово за Киевом, для них наступает важный момент принятия решений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.

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россия, украина, переговоры