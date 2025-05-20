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"Ростех" назвал ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий
"Ростех" назвал ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий - 20.05.2025, ПРАЙМ
"Ростех" назвал ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий
Госкорпорация "Ростех", комментируя новый пакет антироссийских санкций, назвала ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий, который и в этот раз ничего... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T15:47+0300
2025-05-20T15:47+0300
2025-05-20T15:47+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех", комментируя новый пакет антироссийских санкций, назвала ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий, который и в этот раз ничего не добьется, следует из комментария корпорации РИА Новости. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. В него попал входящий в "Ростех" холдинг "Стан" - российский разработчик и производитель современных станков. "Господа не могут остановиться в попытках остановить нашу промышленность. Если Россия - чемпион по количеству введенных против нее санкций, то ЕС - чемпион по количеству бессмысленных действий. Чего они добьются? Ничего", - прокомментировали в "Ростехе".
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россия, мировая экономика, ес, ростех
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕС, Ростех
"Ростех" назвал ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий
"Ростех" о санкциях: ЕС стал чемпионом по количеству бессмысленных действий
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех", комментируя новый пакет антироссийских санкций, назвала ЕС чемпионом по количеству бессмысленных действий, который и в этот раз ничего не добьется, следует из комментария корпорации РИА Новости.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. В него попал входящий в "Ростех" холдинг "Стан" - российский разработчик и производитель современных станков.
"Господа не могут остановиться в попытках остановить нашу промышленность. Если Россия - чемпион по количеству введенных против нее санкций, то ЕС - чемпион по количеству бессмысленных действий. Чего они добьются? Ничего", - прокомментировали в "Ростехе".
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