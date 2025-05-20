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Росводресурсы оценили стоимость берегоукрепления Байкала в Байкальске

Росводресурсы оценили стоимость берегоукрепления Байкала в Байкальске - 20.05.2025, ПРАЙМ

Росводресурсы оценили стоимость берегоукрепления Байкала в Байкальске

Общая стоимость берегоукрепления озера Байкал в городе Байкальске составит около одного миллиарда рублей, из них около 656 миллионов будут взяты из федерального | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:47+0300

2025-05-20T16:47+0300

2025-05-20T16:47+0300

россия

промышленность

байкал

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Общая стоимость берегоукрепления озера Байкал в городе Байкальске составит около одного миллиарда рублей, из них около 656 миллионов будут взяты из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Росводресурсов. "Общая стоимость проекта по берегоукреплению озера Байкал в Слюдянском муниципальном районе города Байкальска составит порядка одного миллиарда рублей, из них планируется выделить из федерального бюджета около 656 миллионов", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Дмитрия Кириллова. Отмечается, что проект направлен на предотвращение эрозии береговой линии и предусматривает строительство комплекса берегоукрепительных гидротехнических сооружений общей протяженностью 2,965 километра. По данным Росводресурсов, работы будут проводиться на двух участках: первый протянется от устья реки Солзан до устья Харлахты (1,277 километра), второй – от устья Харлахты до устья ручья Красный (1,688 километра). Уточняется, что на первом участке планируется возвести откосное берегозащитное и волноотбойное сооружения, а также парапетное сооружение в районе расположения городского пляжа, на втором участке построят волноотбойное сооружение. "Росводресурсы уделяют особое внимание проектам, связанным с охраной водных объектов федерального значения, и мы уверены, что реализация этого масштабного плана по берегоукреплению внесет существенный вклад в защиту экосистемы озера Байкал", – отметил Кириллов.

https://1prime.ru/20250517/putin-857677637.html

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россия, промышленность, байкал