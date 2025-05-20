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Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля

Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля - 20.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля

Сейчас все факторы складываются в пользу сильного рубля, но любая неделя может оказаться поворотной для нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" руководитель... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T03:03+0300

2025-05-20T03:03+0300

2025-05-20T03:03+0300

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Сейчас все факторы складываются в пользу сильного рубля, но любая неделя может оказаться поворотной для нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.С начала недели российская валюта продолжает торговаться в рамках среднесрочного цикла укрепления. Если ничего не изменится, до конца недели ориентирами выступает диапазон 77.50-84 рублей за доллар, 87.50-94 за евро и 10.90-11.50 за юань. Факторы поддержки остаются прежними: высокая процентная ставка Банка России и пониженный спрос со стороны импортеров, указал он.Согласно последним данным Росстата, апрельские данные по росту цен незначительно замедлились с 10,3% до 10,2% в годовом выражении, мартовский показатель торгового баланса страны вырос с 10,5 миллиарда долларов до 11,76 миллиарда, что в целом отражает сильные позиции рубля в первом полугодии.Однако сейчас рубль весьма восприимчив к геополитическим новостям. С этой точки зрения любая неделя может стать для него поворотной, вне зависимости от тех или иных фундаментальных факторов."Возможные договоренности между лидерами России и США могут оказать весомый позитивный эффект на рубль и российский финансовый рынок", - считает Шнейдерман.С другой стороны, в случае появление негативных новостей, связанных с усилением санкционного давления Запада, ситуация на валютном рынке может скорректироваться в другую сторону, заключил он.

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курсы валют, рынок, финансы, росстат, банк россии