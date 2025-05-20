Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля - 20.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250520/rubl-857721539.html
Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля
Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля - 20.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля
Сейчас все факторы складываются в пользу сильного рубля, но любая неделя может оказаться поворотной для нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" руководитель... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T03:03+0300
2025-05-20T03:03+0300
курсы валют
рынок
финансы
росстат
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_a091c4a5e3c97754b423413db35a7266.jpg
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Сейчас все факторы складываются в пользу сильного рубля, но любая неделя может оказаться поворотной для нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.С начала недели российская валюта продолжает торговаться в рамках среднесрочного цикла укрепления. Если ничего не изменится, до конца недели ориентирами выступает диапазон 77.50-84 рублей за доллар, 87.50-94 за евро и 10.90-11.50 за юань. Факторы поддержки остаются прежними: высокая процентная ставка Банка России и пониженный спрос со стороны импортеров, указал он.Согласно последним данным Росстата, апрельские данные по росту цен незначительно замедлились с 10,3% до 10,2% в годовом выражении, мартовский показатель торгового баланса страны вырос с 10,5 миллиарда долларов до 11,76 миллиарда, что в целом отражает сильные позиции рубля в первом полугодии.Однако сейчас рубль весьма восприимчив к геополитическим новостям. С этой точки зрения любая неделя может стать для него поворотной, вне зависимости от тех или иных фундаментальных факторов."Возможные договоренности между лидерами России и США могут оказать весомый позитивный эффект на рубль и российский финансовый рынок", - считает Шнейдерман.С другой стороны, в случае появление негативных новостей, связанных с усилением санкционного давления Запада, ситуация на валютном рынке может скорректироваться в другую сторону, заключил он.
https://1prime.ru/20250403/stavka-856322091.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_192:0:2768:1932_1920x0_80_0_0_053530d6cebe84f22dc2235a925348f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, рынок, финансы, росстат, банк россии
Курсы валют, Рынок, Финансы, Росстат, Банк России
03:03 20.05.2025
 
Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля

Шнейдерман: каждая неделя может стать поворотной для рубля из-за геополитики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Сейчас все факторы складываются в пользу сильного рубля, но любая неделя может оказаться поворотной для нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
С начала недели российская валюта продолжает торговаться в рамках среднесрочного цикла укрепления. Если ничего не изменится, до конца недели ориентирами выступает диапазон 77.50-84 рублей за доллар, 87.50-94 за евро и 10.90-11.50 за юань. Факторы поддержки остаются прежними: высокая процентная ставка Банка России и пониженный спрос со стороны импортеров, указал он.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Центробанк идет ва-банк: ставку будут держать до конца
3 апреля, 06:00
Согласно последним данным Росстата, апрельские данные по росту цен незначительно замедлились с 10,3% до 10,2% в годовом выражении, мартовский показатель торгового баланса страны вырос с 10,5 миллиарда долларов до 11,76 миллиарда, что в целом отражает сильные позиции рубля в первом полугодии.
Однако сейчас рубль весьма восприимчив к геополитическим новостям. С этой точки зрения любая неделя может стать для него поворотной, вне зависимости от тех или иных фундаментальных факторов.
"Возможные договоренности между лидерами России и США могут оказать весомый позитивный эффект на рубль и российский финансовый рынок", - считает Шнейдерман.
С другой стороны, в случае появление негативных новостей, связанных с усилением санкционного давления Запада, ситуация на валютном рынке может скорректироваться в другую сторону, заключил он.
 
Курсы валютРынокФинансыРосстатБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала