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Рубль во вторник усиливает снижение к юаню на Московской бирже
Рубль во вторник усиливает снижение к юаню на Московской бирже - 20.05.2025, ПРАЙМ
Рубль во вторник усиливает снижение к юаню на Московской бирже
Рубль во вторник торгуется в минусе на Московской бирже, усиливая снижение к юаню после новостей о санкциях; китайская валюта направляется к уровню 11,2 рубля,... | 20.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Рубль во вторник торгуется в минусе на Московской бирже, усиливая снижение к юаню после новостей о санкциях; китайская валюта направляется к уровню 11,2 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.21 мск рос на 10 копеек - до 11,18 рубля. С утра китайская валюта прибавляла 6 копеек. Дневной диапазон составляет 11,09-11,24 рубля. Игроки рынка обратили внимание на новости о европейских санкциях против РФ. В частности, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Новый пакет включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц. В свою очередь, Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Также в рамках обновленного санкционного списка Великобритания ввела рестрикции против 46 российских финансовых учреждений. Между тем, платежный баланс РФ демонстрирует смешанную динамику, отмечает Владислав Антонов из BitRiver, рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Положительное сальдо счета текущих операций в январе-апреле составило 21,1 миллиарда долларов, что на треть меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Это снижение произошло за счет уменьшения торгового профицита и расширения дефицита по доходам. Торговый баланс показал сокращение профицита до 39,2 миллиарда против 46,6 миллиарда долларов годом ранее. Особенно заметно снижение в апреле — до 9 миллиардов с 11,8 миллиарда в марте", - говорит он. В то же время постепенная активизация продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат мая может способствовать отступлению китайской валюты к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из банка ПСБ.
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рынок, торги, великобритания, москва, владислав антонов, ес
Экономика, Рынок, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Владислав Антонов, ЕС
Рубль во вторник усиливает снижение к юаню на Московской бирже
Курс юаня растет к 11,2 рубля на новостях о санкциях ЕС против России
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Рубль во вторник торгуется в минусе на Московской бирже, усиливая снижение к юаню после новостей о санкциях; китайская валюта направляется к уровню 11,2 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.21 мск рос на 10 копеек - до 11,18 рубля. С утра китайская валюта прибавляла 6 копеек. Дневной диапазон составляет 11,09-11,24 рубля.
Игроки рынка обратили внимание на новости о европейских санкциях против РФ. В частности, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Новый пакет включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц.
В свою очередь, Великобритания расширила список антироссийских санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Также в рамках обновленного санкционного списка Великобритания ввела рестрикции против 46 российских финансовых учреждений.
Между тем, платежный баланс РФ демонстрирует смешанную динамику, отмечает Владислав Антонов из BitRiver, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
"Положительное сальдо счета текущих операций в январе-апреле составило 21,1 миллиарда долларов, что на треть меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Это снижение произошло за счет уменьшения торгового профицита и расширения дефицита по доходам. Торговый баланс показал сокращение профицита до 39,2 миллиарда против 46,6 миллиарда долларов годом ранее. Особенно заметно снижение в апреле — до 9 миллиардов с 11,8 миллиарда в марте", - говорит он.
В то же время постепенная активизация продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат мая может способствовать отступлению китайской валюты к нижней границе диапазона 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из банка ПСБ.
ЦБ отметил большой потенциал цифрового рубля в трансграничных платежах