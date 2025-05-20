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Рубль снижается против юаня на Московской бирже

Рубль снижается против юаня на Московской бирже - 20.05.2025, ПРАЙМ

Рубль снижается против юаня на Московской бирже

Курс рубля во вторник снижается против юаня на Московской бирже, китайская валюта поднимается в направлении уровня 11,2 рубля, следует из данных торговой... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T16:37+0300

2025-05-20T16:37+0300

2025-05-20T16:37+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник снижается против юаня на Московской бирже, китайская валюта поднимается в направлении уровня 11,2 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.28 мск рос на 10 копеек (+0,9%), до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,09-11,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,262 против 7,22 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,72 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань во вторник на Мосбирже растет против рубля: курс китайской валюты пытается выйти на ключевой уровень 11,2 рубля. "Покупки инвалюты могли увеличиться благодаря вероятному восстановлению импорта по мере усиления активности потребителей. Ее сдерживают высокие процентные ставки, однако начало сезона отпусков и летнего отдыха все же способно частично нивелировать для рубля положительный эффект от жестких денежно-кредитных условий", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,17% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,1% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют умеренно-негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.27 мск снижался на 0,1%, до 65,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс пока способен задержаться в районе 11,1-11,2 рубля за юань, но появление значимых позитивных геополитических новостей может опять на время увести его ниже этого диапазона, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Продажи валюты могут сократиться с высоких уровней из-за уменьшения притока экспортной выручки, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Оно обусловлено существенным снижением цен на нефть в предыдущие несколько месяцев, что с лагом во времени уже должно усиливать давление на курс рубля. Тем не менее при поддержке приближения пика налоговых платежей экспортеров 26 и 28 мая рубль на этой неделе способен удержаться от устойчивого ослабления. Поэтому юань до конца недели может оставаться в двухнедельном диапазоне 11,06-11,25 рубля", - добавляет он.

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рынок, торги, рубль, юань, мосбиржа