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Российский рынок акций снижается в первые часы основных торгов
Российский рынок акций снижается в первые часы основных торгов - 20.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в первые часы основных торгов
Российский рынок акций снижается в ходе основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:29+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в ходе основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.24 мск понижался на 1,35%, до 2 843,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63% до 1 167,9 пункта. В частности, снижаются в цене бумаги АФК "Юнипро" (-1,6%), "Мечела" (-1,5%), АФК "Система" (-1,3%), "Северстали" (-1,4%). Дорожают бумаги "Совкомбанка" (+1,2%), "Полюса" (+2,4%), префы "Транснефти" (+2,6%). В отсутствие новых стимулов для направленного движения инвесторы переоценивают свои позиции с учетом итогов вчерашнего разговора лидеров России и США, что оказывает некоторое давление на российские акции, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше 65 долларов за баррель, поддерживает российские акции. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшнюю сессии в диапазоне 2820-2900 пунктов", - добавляет он. Между тем совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Лондон также расширил антироссийский санкционный список, включив в него 20 физлиц и 62 юрлица. Однако Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что не считает санкции против России хорошей идеей, так как РФ хочет соглашения по урегулированию на Украине. "Рынок пока спокойно реагирует на санкционные риски... На фоне усиления ограничений со стороны ЕС и Великобритании, в том числе желания понизить "потолок" цен на российскую нефть, инвесторам стоит сохранять нейтральность", - советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС
Российский рынок акций снижается в первые часы основных торгов
Российский рынок акций снижается в ходе основной сессии вторника
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в ходе основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.24 мск понижался на 1,35%, до 2 843,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,63% до 1 167,9 пункта.
В частности, снижаются в цене бумаги АФК "Юнипро" (-1,6%), "Мечела" (-1,5%), АФК "Система" (-1,3%), "Северстали" (-1,4%). Дорожают бумаги "Совкомбанка" (+1,2%), "Полюса" (+2,4%), префы "Транснефти" (+2,6%).
В отсутствие новых стимулов для направленного движения инвесторы переоценивают свои позиции с учетом итогов вчерашнего разговора лидеров России и США, что оказывает некоторое давление на российские акции, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
"При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше 65 долларов за баррель, поддерживает российские акции. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшнюю сессии в диапазоне 2820-2900 пунктов", - добавляет он.
Между тем совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Лондон также расширил антироссийский санкционный список, включив в него 20 физлиц и 62 юрлица. Однако Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС и Владимиру Зеленскому после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что не считает санкции против России хорошей идеей, так как РФ хочет соглашения по урегулированию на Украине.
"Рынок пока спокойно реагирует на санкционные риски... На фоне усиления ограничений со стороны ЕС и Великобритании, в том числе желания понизить "потолок" цен на российскую нефть, инвесторам стоит сохранять нейтральность", - советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал рост