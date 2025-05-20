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На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт

На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт - 20.05.2025, ПРАЙМ

На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт

Аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, сообщает правительство региона. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T04:59+0300

2025-05-20T04:59+0300

2025-05-20T04:59+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – ПРАЙМ. Аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, сообщает правительство региона. "Впервые Росавиация утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта. Им стал аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе", - говорится в сообщении. О знаковом для области событии объявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. Таким образом, регион открывает новую страницу в развитии беспилотной авиации, что знаменует переход от точечных проектов к созданию полноценной инфраструктуры для регулярных и безопасных полетов беспилотников, создавая основу для интеграции дронов в существующую транспортную систему страны. "Сегодня наш регион – единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве. А в первом в России дронопорте "Пушистый" созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем", - цитирует пресс-служба главу региона. По информации властей, присвоение "Пушистому" нового статуса стало результатом планомерной работы областного и федерального правительства, а также группы компаний "Аврора", в том числе "Аврора – беспилотные авиасистемы". Работу по подготовке и легализации аэронавигационной информации дронопорта выполнил Центр аэронавигационного обеспечения полетов, который имеет многолетний опыт по комплексному обеспечению полетов воздушных судов на Дальнем Востоке. Гендиректор компании "Аврора – БАС" Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта "Пушистый" позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий. Успешный опыт Сахалинской области может стать примером для других регионов России, заинтересованных в развитии беспилотной авиации. По решению федеральных министерств транспорта, промышленности и торговли и по развитию Дальнего Востока и Арктики на Сахалине будут проводить ежегодные сборы по апробации передовых решений в сфере беспилотных технологий. С 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый". В нем примут участие представители десятков регионов России и стран БРИКС.

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бизнес, россия, сахалин, дальний восток, южно-сахалинск, росавиация