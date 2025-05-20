https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857740688.html
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас - 20.05.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что министры, помимо окончательного | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T10:49+0300
2025-05-20T10:49+0300
2025-05-20T10:49+0300
экономика
ес
запад
кая каллас
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что министры, помимо окончательного утверждения 17-го санкционного пакета, продолжат обсуждать новый существенный пакет антироссийских ограничений. "Мы ранее сказали, что если Россия не согласится на прекращение огня, то мы продолжим оказывать больше давления на Россию. Поэтому сегодня, помимо утверждения 17-го пакета санкций, мы продолжим обсуждать следующий очень серьезный пакет", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250519/sanktsii-857727987.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, запад, кая каллас, россия, санкции против рф
Экономика, ЕС, ЗАПАД, Кая Каллас, РОССИЯ, санкции против РФ
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас
Каллас: главы МИД ЕС помимо 17-го пакета антироссийских санкций обсудят и новый
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявила, что министры, помимо окончательного утверждения 17-го санкционного пакета, продолжат обсуждать новый существенный пакет антироссийских ограничений.
"Мы ранее сказали, что если Россия не согласится на прекращение огня, то мы продолжим оказывать больше давления на Россию. Поэтому сегодня, помимо утверждения 17-го пакета санкций, мы продолжим обсуждать следующий очень серьезный пакет", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Страны ЕС после разговора Путина и Трампа решили усилить санкции против РФ