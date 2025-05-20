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ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций
ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ
ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T12:47+0300
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экономика
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас."ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", - говорится в документе.Каллас также сообщила, что принятие во вторник ограничения включит также санкции в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы"."Мы разрабатываем новые санкции против России", - добавила глава евродипломатии.
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ес, россия, санкции против рф
Экономика, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
12:47 20.05.2025 (обновлено: 12:52 20.05.2025)
 
ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

Каллас: совет ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.
"ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", - говорится в документе.
Каллас также сообщила, что принятие во вторник ограничения включит также санкции в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы".
"Мы разрабатываем новые санкции против России", - добавила глава евродипломатии.
Флаги Евросоюза, Франция
Главы МИД ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций, заявила Каллас
10:49
 
ЭкономикаЕСРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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