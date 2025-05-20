https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857746701.html

ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций - 20.05.2025, ПРАЙМ

ЕС окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T12:47+0300

2025-05-20T12:47+0300

2025-05-20T12:52+0300

экономика

ес

россия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82775/77/827757748_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6ef9b337c85c68d839375e06ea069d9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й по счету пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас."ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", - говорится в документе.Каллас также сообщила, что принятие во вторник ограничения включит также санкции в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы"."Мы разрабатываем новые санкции против России", - добавила глава евродипломатии.

https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857740688.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, санкции против рф