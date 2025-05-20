https://1prime.ru/20250520/sanktsii-857748283.html
Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ
Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ - 20.05.2025, ПРАЙМ
Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ
Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по... | 20.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-20T13:02+0300
2025-05-20T13:02+0300
2025-05-20T13:04+0300
экономика
финансы
банки
великобритания
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/78/829177896_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8bfae1cf60adf29df7fb273ef31e4016.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), следует из опубликованного документа минфина королевства. "Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", - говорится в документе. Среди 62 юридических лиц в списке указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).МИД Британии также сообщил, что ограничения были введены против 46 финансовых учреждений.
https://1prime.ru/20250520/tramp-857747197.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/78/829177896_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_f7865d4ffba93267fa4f40750047b2db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, великобритания, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, Банки, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Агентство по страхованию вкладов
Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ
Британия расширила антироссийские санкции на 82 позиции, включив СПВБ и АСВ
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", - говорится в документе.
Среди 62 юридических лиц в списке указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
МИД Британии также сообщил, что ограничения были введены против 46 финансовых учреждений.
Трамп заявил, что не считает санкции против России хорошей идеей