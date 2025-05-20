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Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ - 20.05.2025, ПРАЙМ

Лондон ввел санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по... | 20.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-20T13:02+0300

2025-05-20T13:02+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), следует из опубликованного документа минфина королевства. "Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", - говорится в документе. Среди 62 юридических лиц в списке указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).МИД Британии также сообщил, что ограничения были введены против 46 финансовых учреждений.

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финансы, банки, великобритания, агентство по страхованию вкладов